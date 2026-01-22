Власник онлайн-казино Pin-Up визнав себе колаборантом, але уник тюрми: деталі скандальної справи
Ігор Зотько перерахував 12 млн грн на потреби ЗСУ
Обвинувачений у колабораційній діяльності та кінцевий бенефіціар онлайн-казино Pin-Up Ігор Зотько уник тюремного терміну. Про це стало відомо «Главкому» з тексту вироку, який з’явився у судовому реєстрі у середині січня 2026 року.
У суді доведено, що з початку березня 2021 року Зотько брав активну участь у діяльності ТОВ «Укр гейм технолоджі», яке на азартному ринку позиціонувало себе під брендом Pin-Up. З березня 2023-го обвинувачений став кінцевим бенефіціаром цієї фірми.
Водночас, як з’ясувало слідство, громадяни Росії, які мали бізнес-партнерів, наближених до вищого керівництва держави-агресора, розробили план, з яким, зокрема, був обізнаний Ігор Зотько щодо отримання прибутку в Україні у сфері грального бізнесу та виведенні коштів за межі країни. Зокрема, у 2022 році ТОВ «Укр гейм технолоджі» отримало 825 млн грн доходу, у 2023 році – 3,61 млрд. грн. У підсумку протягом 2021-2024 років фірма «Укр гейм технолоджі» перерахувала кіпрській компанії Guruflow Team Ltd (за нею стояли росіяни Дмитро Пунін, Іван Банніков, Олексадр Матяшов і дружина Пуніна, громадянка України Марина Ільїна) 247,9 млн грн роялті за використання програмного забезпечення для онлайн-казино Pin-Up. Разом з тим, Guruflow Team Ltd, узявши у борг 14,2 млн євро у російської «Пин-Ап.Ру» (теперішнього «Фонкору»), щороку його погашала. У свою чергу «Фонкор» платив податки до бюджету країни-агресорки, а також у розпал агресії перерахував 12,8 млн рублів Паралімпійському комітету Росії для підтримки ветеранів так званої «СВО».
27 серпня 2025 року Зотько уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, обвинувачений «беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 статті 28 ч.4 ст.111-1 Кримінального кодексу («Умисні дії які полягають у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором за попередньою змовою групою осіб»)». Також сторони визначили покарання: п’ять років позбавлення волі із забороною на 10 років обіймати керівні посади у підприємствах, видами діяльності яких є організація азартних ігор. Натомість основне покарання було вирішено замінити на два роки випробувального терміну.
Під час розгляду судом угоди про визнання винуватості стало відомо, що Ігор Зотько перерахував 3 млн грн на підтримку Збройних сил України. Крім того, обвинувачений зобов’язався протягом двох місяців з моменту ухвалення вироку сплатити 9 млн грн добровільного внеску Третій окремій штурмовій бригаді.
Суд затвердив цю угоду, а також зняв арешти з низки майна та активів, у тому числі криптовалюти Ігоря Зотька.
Нагадаємо, що у справі Pin-Up вироки отримали колишній директор ТОВ «Укр гейм технолоджі» Олексій Попенко (п’ять років умовно) і колишній член Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Євген Яхній (п’ять років позбавлення волі умовно замінено на іспитовий термін два роки).
Як повідомляв «Главком», у червні 2025 року онлайн-казино Pin-Up втратило ліцензії на діяльність в Україні. За даними аналітичної системи YouControl, станом на 22 січня 2026 року власником ТОВ «Укр гейм технолоджі» залишається обвинувачений Ігор Зотько.
Нагадаємо, що у грудні 2024 року працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він підозрюється у пособництві державі-агресорці і незаконному зберіганні наркотиків. Також у Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовин, схожі на наркотики.
Вже 15 січня 2025 року правоохоронці викрили та повідомили про підозру у пособництві РФ члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Євгену Яхнію. За даними правоохоронців, член комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі інтернет.
Також «Главком» повідомляв, що у травні 2025 року Кабмін звільнив чотирьох членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), яка з 1 квітня остаточно припинила роботу.
