Власник онлайн-казино Pin-Up визнав себе колаборантом, але уник тюрми: деталі скандальної справи

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Власник онлайн-казино Pin-Up визнав себе колаборантом, але уник тюрми: деталі скандальної справи
Рік тому Ігор Зотько був викритий ДБР
фото з відкритих джерел

Ігор Зотько перерахував 12 млн грн на потреби ЗСУ

Обвинувачений у колабораційній діяльності та кінцевий бенефіціар онлайн-казино Pin-Up Ігор Зотько уник тюремного терміну. Про це стало відомо «Главкому» з тексту вироку, який з’явився у судовому реєстрі у середині січня 2026 року.

У суді доведено, що з початку березня 2021 року Зотько брав активну участь у діяльності ТОВ «Укр гейм технолоджі», яке на азартному ринку позиціонувало себе під брендом Pin-Up. З березня 2023-го обвинувачений став кінцевим бенефіціаром цієї фірми.

Водночас, як з’ясувало слідство, громадяни Росії, які мали бізнес-партнерів, наближених до вищого керівництва держави-агресора, розробили план, з яким, зокрема, був обізнаний Ігор Зотько щодо отримання прибутку в Україні у сфері грального бізнесу та виведенні коштів за межі країни. Зокрема, у 2022 році ТОВ «Укр гейм технолоджі» отримало 825 млн грн доходу, у 2023 році – 3,61 млрд. грн. У підсумку протягом 2021-2024 років фірма «Укр гейм технолоджі» перерахувала кіпрській компанії Guruflow Team Ltd (за нею стояли росіяни Дмитро Пунін, Іван Банніков, Олексадр Матяшов і дружина Пуніна, громадянка України Марина Ільїна) 247,9 млн грн роялті за використання програмного забезпечення для онлайн-казино Pin-Up. Разом з тим, Guruflow Team Ltd, узявши у борг 14,2 млн євро у російської «Пин-Ап.Ру» (теперішнього «Фонкору»), щороку його погашала. У свою чергу «Фонкор» платив податки до бюджету країни-агресорки, а також у розпал агресії перерахував 12,8 млн рублів Паралімпійському комітету Росії для підтримки ветеранів так званої «СВО».

На початку січня 2025 року ДБР затримало Ігоря Зотька
На початку січня 2025 року ДБР затримало Ігоря Зотька
фото: ДБР

27 серпня 2025 року Зотько уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, обвинувачений «беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 статті 28 ч.4 ст.111-1 Кримінального кодексу («Умисні дії які полягають у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором за попередньою змовою групою осіб»)». Також сторони визначили покарання: п’ять років позбавлення волі із забороною на 10 років обіймати керівні посади у підприємствах, видами діяльності яких є організація азартних ігор. Натомість основне покарання було вирішено замінити на два роки випробувального терміну.

Власник онлайн-казино Pin-Up визнав себе колаборантом, але уник тюрми: деталі скандальної справи фото 1
витяг із судового реєстру

Під час розгляду судом угоди про визнання винуватості стало відомо, що Ігор Зотько перерахував 3 млн грн на підтримку Збройних сил України. Крім того, обвинувачений зобов’язався протягом двох місяців з моменту ухвалення вироку сплатити 9 млн грн добровільного внеску Третій окремій штурмовій бригаді.

Суд затвердив цю угоду, а також зняв арешти з низки майна та активів, у тому числі криптовалюти Ігоря Зотька.

Нагадаємо, що у справі Pin-Up вироки отримали колишній директор ТОВ «Укр гейм технолоджі» Олексій Попенко (п’ять років умовно) і колишній член Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Євген Яхній (п’ять років позбавлення волі умовно замінено на іспитовий термін два роки).

Як повідомляв «Главком», у червні 2025 року онлайн-казино Pin-Up втратило ліцензії на діяльність в Україні. За даними аналітичної системи YouControl, станом на 22 січня 2026 року власником ТОВ «Укр гейм технолоджі» залишається обвинувачений Ігор Зотько.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він підозрюється у пособництві державі-агресорці і незаконному зберіганні наркотиків. Також у Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовин, схожі на наркотики.

Вже 15 січня 2025 року правоохоронці викрили та повідомили про підозру у пособництві РФ члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Євгену Яхнію. За даними правоохоронців, член комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі інтернет.

Також «Главком» повідомляв, що у травні 2025 року Кабмін звільнив чотирьох членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), яка з 1 квітня остаточно припинила роботу. 

Теги: корупція в Україні онлайн-казино вирок

