Державний регулятор закликав громадян «стукати» на блогерів, які рекламують онлайн-казино

Цього року зріс штраф – з 4,8 млн грн до 5,2 млн грн

У 2025 році штрафи за порушення вимог закону «Про рекламу» отримали 14 суб’єктів: десять блогерів, один власник телеграм-каналу; двоє власників сайтів (Finprom, Dev.ua), одне медіа – «Спорт сьогодні». Загальна сума штрафів склала 67,2 млн грн. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Регулятор виходить на полювання. Як працюватимуть онлайн-казино у 2026 році».

За даними регулятора «ПлейСіті», потенційних порушників фіксує внутрішній моніторинг Агентства. Також допомагають виявляти громадяни, які надсилають відповідні звернення. Далі відкривається адмінпровадження, встановлюється особа. Якщо це зареєстроване медіа – все просто. Якщо блогер – часто доводиться залучати правоохоронців, і навіть тоді не завжди вдається встановити власника сторінки.

Сума штрафів фіксована – залежить від розміру мінімальної зарплати (600 «мінімалок», у 2026 році її розмір складає 8647 грн). Наприклад, у 2025 році було 4,8 млн грн, зараз – 5,2 млн грн.

За словами керівника «ПлейСіті» Геннадія Новікова, порушники платити не поспішають, тривають оскарження у судах. Серед тих, хто пішов до суду оскаржувати рішення «ПлейСіті»:

ФОП Лавриненко М.А. (Trukha),

ФОП Башинський Є.В. (papa_elik),

ФОП Мовсесян Д.Л. (xl.rusalochka.life),

ФОП Корецька Д.А. (official_dori),

Буцко О.Р. (gilka_oleksandra),

ФОП Константинова В.В. (konstantynova_vladyslava),

Романюха Л.Ю. (lidia_roma),

ТОВ «Дев Україна»,

ТОВ «Спорт сьогодні» (Tribuna).

Посадовець додав, що масових планів щодо штрафів для блогерів і медіа, немає.

«Працюємо не за принципом «штраф заради штрафу». Зараз готуємося відкрити онлайн-платформу для скарг. Можливий певний сплеск, але розраховуємо, що з часом кількість порушень зійде до нуля. Дуже хочемо навести лад на ринку і більше до цього питання не повертатися, а потім лише підтримувати той порядок, який встановлено», – зауважив голова «ПлейСіті».

Як повідомляв «Главком», два провадження через несплачені штрафи від Державного агентства «ПлейСіті» на 4,8 млн грн та 24 тис. грн на блогерку Карину Кучменко (Сімбочка) з’явилися у Єдиному реєстрі боржників на початку січня поточного року. Це перше активне провадження, наявне в реєстрі. До того у реєстрі з’являлися записи щодо стягнення штрафів від «ПлейСіті» до ще двох блогерів: Мовсесян Діани Левонівни та Лавриненка Максима Андрійовича, якому належить Telegram-канал «Труха».