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    У світі

    Австрія припиняє авіасполучення з Францією, Швейцарією та Іспанією

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    Австрія припиняє авіасполучення з Францією, Швейцарією та Іспанією

    З 13 березня потяги не будуть ходити між Австрією та Словаччиною

    Австрійська влада прийняла рішення про призупинення з понеділка, 16 березня, авіасполучення з Францією, Швейцарією та Іспанією, австрійцям в цих країнах рекомендовано повернутися додому.

    Про це повідомляється на сторінці МЗС Австрії.

    «Застереження щодо подорожей до Франції, Швейцарії та Іспанії. З огляду на швидке поширення коронавірусу, австрійських подорожуючим рекомендується негайно розпочати повернення додому. З понеділка (16 березня), 24.00 усі рейси з цих трьох країн будуть призупинені», – йдеться у повідомленні.

    Крім того, на кордонах зі Швейцарією та Ліхтенштейном Австрія буде запроваджувати контроль, аналогічний тому, що вже діє на кордоні з Італією.

    З 13 березня потяги не будуть ходити між Австрією та Словаччиною, а з 14 березня – припиняється залізничне сполучення з Чехією.
    Раніше «Австрійська федеральна залізниця» припинила пасажирське залізничне сполучення з Італією, а «Австрійські авіалінії» припинили польоти в Китай, Іран та Італію.
    Окремо у п’ятницю австрійський уряд повідомив про прийняте рішення обмежити роботу ресторанів, барів та кав’ярень – усі вони з понеділка працюватимуть до 15.00. Обмеження не стосуються роботи продовольчих магазинів, аптек, АЗС та тютюнових кіосків.
    Крім того, введено карантин у двох районах федеральної землі Тіроль, де зафіксовано найбільший спалах поширення коронавірусу.
    Студенти ВНЗ переведені на дистанційну форму навчання, з понеділка відбудеться закриття шкіл та дитсадків. Також з понеділка церкви та інші релігійні спільноти припиняють відкриті богослужіння.

    Станом на 13 березня 2020 року, в Австрії зафіксовано 422 випадок зараження коронавірусом Covid-19, одна людина померла, шестеро інфікованих осіб одужали. Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Тіролі (132) та Відні (74).

    Нагадаємо, Польща заборонить в’їзд в країну іноземцям з неділі і введе 14-денний карантин для своїх громадян, які повертаються додому через загрозу поширення нового типу коронавірусу COVID-19.

    Як повідомлялося, у п’ятницю, 13 березня, в Іспанії повідомили про оголошення надзвичайного стану через різкий спалах коронавірусної інфекції. Він почне діяти з суботи, 14 березня, та триватиме два тижні.

     

    Австрія Польща карантин коронавірус
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