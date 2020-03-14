Австрія припиняє авіасполучення з Францією, Швейцарією та Іспанією
З 13 березня потяги не будуть ходити між Австрією та Словаччиною
Австрійська влада прийняла рішення про призупинення з понеділка, 16 березня, авіасполучення з Францією, Швейцарією та Іспанією, австрійцям в цих країнах рекомендовано повернутися додому.
Про це повідомляється на сторінці МЗС Австрії.
«Застереження щодо подорожей до Франції, Швейцарії та Іспанії. З огляду на швидке поширення коронавірусу, австрійських подорожуючим рекомендується негайно розпочати повернення додому. З понеділка (16 березня), 24.00 усі рейси з цих трьох країн будуть призупинені», – йдеться у повідомленні.
Крім того, на кордонах зі Швейцарією та Ліхтенштейном Австрія буде запроваджувати контроль, аналогічний тому, що вже діє на кордоні з Італією.
Станом на 13 березня 2020 року, в Австрії зафіксовано 422 випадок зараження коронавірусом Covid-19, одна людина померла, шестеро інфікованих осіб одужали. Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Тіролі (132) та Відні (74).
Нагадаємо, Польща заборонить в’їзд в країну іноземцям з неділі і введе 14-денний карантин для своїх громадян, які повертаються додому через загрозу поширення нового типу коронавірусу COVID-19.
Як повідомлялося, у п’ятницю, 13 березня, в Іспанії повідомили про оголошення надзвичайного стану через різкий спалах коронавірусної інфекції. Він почне діяти з суботи, 14 березня, та триватиме два тижні.