Один зі спадкоємців відмовився від спадщини: кому дістанеться його частка

Частка спадкоємця після його відмови переходить до інших осіб за визначеними правилами

Відмова від прийняття спадщини не означає, що частка людини просто зникає – закон визначає, кому вона переходить у такому випадку

Спадкоємець за заповітом або за законом може відмовитися від прийняття спадщини протягом шести місяців. Цей строк починається з часу відкриття спадщини або з дня державної реєстрації смерті у передбачених законодавством випадках. Про це розповідає «Главком» із посиланням на роз’яснення Міністерства юстиції.

Відмова від спадщини є безумовною та беззастережною. Тобто людина не може висувати під час відмови певні умови чи обмеження. Також не можна відмовитися лише від частини спадщини, одночасно прийнявши іншу її частину.

Якщо спадкоємець відмовився від спадщини за заповітом

Якщо від прийняття спадщини відмовився один зі спадкоємців за заповітом, його частка переходить до інших спадкоємців за заповітом. Вона розподіляється між ними порівну.

Водночас відмова за заповітом не позбавляє людину права спадкувати за законом.

Якщо інших спадкоємців за заповітом немає, спадкування відбувається за законом.

Якщо на спадкоємця, який відмовився від спадщини, було покладено заповідальний відказ, відповідний обов’язок переходить до інших спадкоємців за заповітом, які прийняли спадщину. Він також розподіляється між ними порівну.

Якщо спадкоємець відмовився від спадщини за законом

Коли від спадщини відмовляється один зі спадкоємців за законом тієї черги, яка має право на спадкування, його частка переходить до інших спадкоємців цієї самої черги.

Якщо спадкоємців тієї ж черги немає, право на спадкування отримує наступна черга.

Загалом закон передбачає п’ять черг спадкоємців за законом.

Коли правила розподілу частки не діють

Правила про перехід частки до інших спадкоємців не застосовуються, якщо людина відмовилася від прийняття спадщини на користь іншого спадкоємця.

Також інший порядок діє, якщо заповідач заздалегідь підпризначив спадкоємця. Це означає, що в заповіті визначено іншу особу на випадок, якщо основний спадкоємець помре до відкриття спадщини, не прийме її, відмовиться від прийняття або буде усунений від права на спадкування.

Якщо спадкоємців немає

Якщо немає спадкоємців, які могли б прийняти спадщину, її можуть визнати судом відумерлою.

У такому випадку спадщина переходить у власність територіальної громади за місцезнаходженням нерухомого майна. Якщо нерухомості немає, враховується місцезнаходження основної частини рухомого майна.

Відмову можна відкликати

Рішення про відмову від спадщини не завжди є остаточним. Спадкоємець може відкликати свою відмову протягом строку, встановленого для прийняття спадщини.

Таким чином, у межах шестимісячного строку людина може змінити своє рішення та прийняти спадщину.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав, як подружжю визначити частку у спільній нерухомості. Зокрема, майно, отримане одним із подружжя у спадщину, вважається його особистою власністю та не підлягає поділу.