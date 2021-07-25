Українські діти з інвалідністю піднялися на Говерлу: це національний рекорд (відео)
Мета благодійного заходу – привернути увагу суспільства до проблем людей з інвалідністю
41 дитина з інвалідністю 22 липня піднялася на Говерлу, щоб довести собі і всьому світові, що попри викликані хворобою обмеження, вони здатні підкорювати вершини. Про це повідомила громадська організація «Подаруй життя» у Facebook.
Супроводжували дітей їхні батьки, а також реабілітологи, лікарі, спортсмени та волонтери.
Цей захід ретельно готувався впродовж останніх декількох років ГО «Подаруй життя» та ГО «Рій Мрій».
Мета благодійного заходу «Особливе сходження-2» – привернення уваги суспільства до проблем людей з інвалідністю та бажання об’єднати небайдужих людей у справі допомоги дітям.