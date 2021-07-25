Українські діти з інвалідністю піднялися на Говерлу: це національний рекорд (відео)

Мета благодійного заходу – привернути увагу суспільства до проблем людей з інвалідністю

41 дитина з інвалідністю 22 липня піднялася на Говерлу, щоб довести собі і всьому світові, що попри викликані хворобою обмеження, вони здатні підкорювати вершини. Про це повідомила громадська організація «Подаруй життя» у Facebook.

Супроводжували дітей їхні батьки, а також реабілітологи, лікарі, спортсмени та волонтери.

Цей захід ретельно готувався впродовж останніх декількох років ГО «Подаруй життя» та ГО «Рій Мрій».

Мета благодійного заходу «Особливе сходження-2» – привернення уваги суспільства до проблем людей з інвалідністю та бажання об’єднати небайдужих людей у справі допомоги дітям.

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