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    Пасла худобу і не повернулася: На Вінниччині другу добу шукають неповнолітню дівчину

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    Поліція продовжує пошуки без вісти зниклої 16-річної Наталії Кателян - Пасла худобу і не повернулася: На Вінниччині другу добу шукають неповнолітню дівчину
    Поліція продовжує пошуки без вісти зниклої 16-річної Наталії Кателян

    Неповнолітня пасла худобу на околиці села Олександрівка разом з мамою і близько 16 години пішла за водою і зникла.

    У Вінницькій області пропала 16-річна дівчина, до пошуків залучили Нацгвардію.

    Про це повідомили в поліції Вінницької області.

    «За наявною у поліції інформації, неповнолітня пасла худобу на околиці села Олександрівка разом з мамою і близько 16 години пішла за водою і зникла. У поліцію мама зниклої звернулася близько 2:00 ночі. До того часу дівчину шукала сама з допомогою місцевих жителів», - йдеться в повідомленні.

    За словами заступника начальника ГУНП у Вінницькій області Олександра Остроглядова, для пошуків неповнолітньої задіяні всі розшукові та оперативні можливості.

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    «Особовий склад поліції Вінницького районного відділення поліції і суміжних районів притягнутий до прочісування територій. Поліції допомагають бійці Національної гвардії України, рятувальники, місцева громада. Перевіряються водойми, колодязі, лісові масиви, проводиться подвірний обхід та опитування місцевих жителів», - додали в поліції.

    Прикмети дівчини: зріст приблизно 155-165 см, худорлявої статури, волосся темно-русяве, заплетене в косу до плечей. Була одягнена в рожеву футболку, картату спідницю, фіолетові калоші, жовта хустка з квітковим візерунком.

    діти рятувальники Вінниччина
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