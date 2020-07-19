Пасла худобу і не повернулася: На Вінниччині другу добу шукають неповнолітню дівчину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція продовжує пошуки без вісти зниклої 16-річної Наталії Кателян

Неповнолітня пасла худобу на околиці села Олександрівка разом з мамою і близько 16 години пішла за водою і зникла.

У Вінницькій області пропала 16-річна дівчина, до пошуків залучили Нацгвардію.

Про це повідомили в поліції Вінницької області.

«За наявною у поліції інформації, неповнолітня пасла худобу на околиці села Олександрівка разом з мамою і близько 16 години пішла за водою і зникла. У поліцію мама зниклої звернулася близько 2:00 ночі. До того часу дівчину шукала сама з допомогою місцевих жителів», - йдеться в повідомленні.

За словами заступника начальника ГУНП у Вінницькій області Олександра Остроглядова, для пошуків неповнолітньої задіяні всі розшукові та оперативні можливості.

«Особовий склад поліції Вінницького районного відділення поліції і суміжних районів притягнутий до прочісування територій. Поліції допомагають бійці Національної гвардії України, рятувальники, місцева громада. Перевіряються водойми, колодязі, лісові масиви, проводиться подвірний обхід та опитування місцевих жителів», - додали в поліції.

Прикмети дівчини: зріст приблизно 155-165 см, худорлявої статури, волосся темно-русяве, заплетене в косу до плечей. Була одягнена в рожеву футболку, картату спідницю, фіолетові калоші, жовта хустка з квітковим візерунком.