Українські прикордонники отримали 50 дронів DJI Mavic 3 від «Сталевого фронту»

Передані прикордонникам дрони – це устаткування у максимальній комплектації

Українські прикордонники отримали чергову партію техніки – 50 сучасних дронів DJI Mavic 3, на суму 6 мільйонів гривень. Їх передала бійцям Група Метінвест, в межах мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова «Сталевий фронт». Також воїнам передали 100 комплектів зимової форми, адже попереду ще два місяці зими.

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Зараз ворог намагається створити напругу по всій лінії фронту, тому дрони необхідні як ніколи: вони ведуть непомітну розвідку, не наражаючи на небезпеку операторів, та допомагають стежити за пересуванням особового складу, техніки й важкого озброєння супротивників.

Передані прикордонникам дрони DJI Mavic 3 Fly More Combo – це устаткування у максимальній комплектації: із захисною сумкою, додатковими лопастями й акумуляторами. Їх програмне забезпечення краще захищає від спуфінгу (спроб обдурити GPS-приймач), та виявлення пульта.

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«За дорученням Ріната Ахметова Група Метінвест долучилася до «Сталевого Фронту». У межах цієї ініціативи ми постачаємо військовим усе, що може наблизити перемогу та підтримати наших захисників. Бійці ДПСУ вже вкотре отримують допомогу від компанії. Цього разу ми передаємо засоби повітряної розвідки – 50 сучасних DJI Mavic 3 Fly More Combo. Сподіваємося, що вони добре пильнуватимуть наші кордони», – зауважив керівник Проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.

«DJI Mavic 3 – найбільш потрібна модель дронів на передовій. Вони очі армії в небі, і допомагають виявляти та знищувати ворогів. А тепла форма – запорука комфорту бійців. Ми дякуємо Метінвесту за високий рівень залученості в забезпечення підрозділів Державної прикордонної служби України та постійну допомогу з актуальними запитами», – зазначив представник ДПСУ Олександр Себало.

Раніше Метінвест надав прикордонникам допомоги на 12 млн грн: тоді в ДПСУ поїхали 40 дронів DJI Mavic 3 та Air 2, 20 тепловізорів, 30 мультизарядних станцій EcoFlow, 30 шестикіловатних генераторів, 300 комплектів зимової форми й термоодягу та 50 пар тактичного взуття Lowa. Додатково прикордонникам передали 100 тонн металоконструкцій на відновлення постів.

Нагадаємо, «Сталевий фронт» – це мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова передали на передову 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, понад 1200 дронів та 1800 тепловізорів, дальномірів та камер, а також дві тисячі рацій. Крім того, на фронт було направлено майже 800 автомобілів та мільйон літрів пального. Загальна сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній наразі сягнула 4,3 млрд грн.