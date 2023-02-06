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Українські прикордонники отримали 50 дронів DJI Mavic 3 від «Сталевого фронту»

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Українські прикордонники отримали 50 дронів DJI Mavic 3 від «Сталевого фронту»
Бійці ДПСУ вже вкотре отримують допомогу від Метінвесту
фото: Метінвест

Передані прикордонникам дрони – це устаткування у максимальній комплектації

Українські прикордонники отримали чергову партію техніки – 50 сучасних дронів DJI Mavic 3, на суму 6 мільйонів гривень. Їх передала бійцям Група Метінвест, в межах мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова «Сталевий фронт». Також воїнам передали 100 комплектів зимової форми, адже попереду ще два місяці зими.

Зараз ворог намагається створити напругу по всій лінії фронту, тому дрони необхідні як ніколи: вони ведуть непомітну розвідку, не наражаючи на небезпеку операторів, та допомагають стежити за пересуванням особового складу, техніки й важкого озброєння супротивників.

Передані прикордонникам дрони DJI Mavic 3 Fly More Combo – це устаткування у максимальній комплектації: із захисною сумкою, додатковими лопастями й акумуляторами. Їх програмне забезпечення краще захищає від спуфінгу (спроб обдурити GPS-приймач), та виявлення пульта.

«За дорученням Ріната Ахметова Група Метінвест долучилася до «Сталевого Фронту». У межах цієї ініціативи ми постачаємо військовим усе, що може наблизити перемогу та підтримати наших захисників. Бійці ДПСУ вже вкотре отримують допомогу від компанії. Цього разу ми передаємо засоби повітряної розвідки – 50 сучасних DJI Mavic 3 Fly More Combo. Сподіваємося, що вони добре пильнуватимуть наші кордони», – зауважив керівник Проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.

«DJI Mavic 3 – найбільш потрібна модель дронів на передовій. Вони очі армії в небі, і допомагають виявляти та знищувати ворогів. А тепла форма – запорука комфорту бійців. Ми дякуємо Метінвесту за високий рівень залученості в забезпечення підрозділів Державної прикордонної служби України та постійну допомогу з актуальними запитами», – зазначив представник ДПСУ Олександр Себало.

Раніше Метінвест надав прикордонникам допомоги на 12 млн грн: тоді в ДПСУ поїхали 40 дронів DJI Mavic 3 та Air 2, 20 тепловізорів, 30 мультизарядних станцій EcoFlow, 30 шестикіловатних генераторів, 300 комплектів зимової форми й термоодягу та 50 пар тактичного взуття Lowa. Додатково прикордонникам передали 100 тонн металоконструкцій на відновлення постів.

Нагадаємо, «Сталевий фронт» – це мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова передали на передову 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, понад 1200 дронів та 1800 тепловізорів, дальномірів та камер, а також дві тисячі рацій. Крім того, на фронт було направлено майже 800 автомобілів та мільйон літрів пального. Загальна сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній наразі сягнула 4,3 млрд грн.

Теги: прикордонники модель озброєння фронт ворог безпілотник допомога ЗСУ Рінат Ахметов

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