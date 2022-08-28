Українські військові викрали у рашистів дрон: курйозне відео

На камери роспропагандистів потрапив момент перехоплення керування російського безпілотника українськими військовими

Російські окупанти втратили дрон прямо під час зйомок пропагандистського сюжету. Керування безпілотником перехопили українські військові.

З відео видно, що фахівці ЗСУ викрали дрон Mavic російських окупантів, який був піднятий у небо, у присутності пропагандиста Сладкова. Зазначимо, що вартість такого дрона становить приблизно 100 тис. грн.

«Ми його втрачаємо», – констатував один з російських окупантів, стежачи, як їхній безпілотник переходить до рук українських військових.

Додамо, що на відео засвітився відомий російський окупант Олексій Мільчаков, який «прославився» ще до війни з Україною знущаннями з тварин. Під час війни на Донбасі у 2014 році він фотографувався з обгорілими тілами українських військових та відрізав загиблим вуха.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило перехоплення телефонної розмови, у якій російський військовий скаржиться, що його танк згорів іще у липні, 25-річний механік загинув. Розповідає також про артилерійські обстріли, численних убитих та поранених.

Як відомо, триває 186 доба повномасштабної війни Росії проти України. На Слов'янському, Бахмутському й Авдіївському напрямках українські захисники зупинили наступ російських загарбників та змусили їх відійти.