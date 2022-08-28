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Українські військові викрали у рашистів дрон: курйозне відео

Надія Клочко
glavcom.ua
Українські військові викрали у рашистів дрон: курйозне відео
Вартість втраченого росіянами безпілотника складає приблизно 100 тис. грн
скріншот із відео

На камери роспропагандистів потрапив момент перехоплення керування російського безпілотника українськими військовими

Російські окупанти втратили дрон прямо під час зйомок пропагандистського сюжету. Керування безпілотником перехопили українські військові.

З відео видно, що фахівці ЗСУ викрали дрон Mavic російських окупантів, який був піднятий у небо, у присутності пропагандиста Сладкова. Зазначимо, що вартість такого дрона становить приблизно 100 тис. грн.

«Ми його втрачаємо», – констатував один з російських окупантів, стежачи, як їхній безпілотник переходить до рук українських військових.

Додамо, що на відео засвітився відомий російський окупант Олексій Мільчаков, який «прославився» ще до війни з Україною знущаннями з тварин. Під час війни на Донбасі у 2014 році він фотографувався з обгорілими тілами українських військових та відрізав загиблим вуха.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило перехоплення телефонної розмови, у якій російський військовий скаржиться, що його танк згорів іще у липні, 25-річний механік загинув. Розповідає також про артилерійські обстріли, численних убитих та поранених.

Як відомо, триває 186 доба повномасштабної війни Росії проти України. На Слов'янському, Бахмутському й Авдіївському напрямках українські захисники зупинили наступ російських загарбників та змусили їх відійти.

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Теги: окупанти росія війна

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