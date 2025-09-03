Удар по Хмельницькому: є багато пошкоджень, громадський транспорт курсуватиме з відхиленнями

У Хмельницькому спалахнула пожежа на території гаражного комплексу

Унаслідок нічної атаки у Хмельницькому громадський транспорт курсуватиме з відхиленнями у графіках руху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міську раду Хмельницька.

«У зв'язку із нічними подіями, сьогодні громадський транспорт здійснюватиме перевезення пасажирів із значними відхиленнями у графіках руху та в меншій кількості рухомого складу», – йдеться у повідомленні.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін додав, що область сьогодні була атакована ракетами та дронами двічі – вночі та зранку. Працювали сили ППО.

«На щастя, інформації про травмованих чи загиблих наразі не надходило. Станом на зараз відомо про пожежу на території гаражного комплексу, пошкоджено тролейбус, вибито вікна в житлових будинках, пошкоджено нежитлові приміщення. Задіяні до реагування всі необхідні служби. Встановлюються наслідки атаки», – зазначив Тюрін.

Зокрема, міський голова Олександр Симчишин повідомив про низку пошкоджень:

вибито та пошкоджено понад 50 вікон у навчальному закладі. Сьогодні заклад працюватиме у дистанційному форматі;

вибито і пошкоджено понад 100 вікон у житлових будинках;

є пошкодження на території комунального підприємства;

знищено та пошкоджено приватні гаражі та автівки;

пошкоджена комунальна інфраструктура та два тролейбуси;

пошкоджено нежитлові приміщення;

є проблеми з електропостачанням в одному із сіл громади. Енергетики планують подати напругу впродовж трьох годин;

громадський транспорт (тролейбуси) поступово виходить на маршрути і працюватиме в повному складі. У звʼязку із затримкою будуть суттєві зміни і порушення у графіках руху.

Зауважимо, що у ніч на 3 вересня окупанти здійснили масовану атаку дронів на Україну. Основний напрямок удару – Луцьк, Львів, Івано-Франківщина, Знам'янка (Кіровоградщина), Донеччина.

У Вишгороді внаслідок ворожої атаки сталося загоряння уламків збитої цілі між житловими багатоповерховими будинками. Пошкоджено автомобіль та скління будинків. Пожежу, що виникла після влучання, вже ліквідовано.

За повідомленням міського голови міста Хмельницький, в результаті російської атаки є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків.

Зокрема, цієї ночі ворог вкотре завдав ударів по залізничній інфраструктурі. Внаслідок атаки четверо працівників отримали некритичні уламкові поранення. Залізничників госпіталізували до медичного закладу, їхній стан медики оцінюють як задовільний.

Також уночі Польща підняла в повітря авіацію через атаку російської терористичної армії на Україну. Оперативне командування моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування.

До слова, у ніч проти 3 вересня російська терористична армія атакувала Луцьк. Внаслідок чого горіло два гаражі та господарська споруда, ще одна господарська споруда ушкоджена уламками. Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль.