Український криголам «Ноосфера» дістався Антарктики

Українські полярники вперше дісталися Антарктики на власному криголамі

Учасники 27-ї Української антарктичної експедиції прибули на станцію «Академік Вернадський» на власному криголамі «Ноосфера». Про це розповів керівник 27-ї експедиції Юрій Отруба в ефірі Українського радіо.

«Дорога в нас була дуже важка, зокрема психологічно, тому що вона почалась на початку війни. І дуже важко було прийняти рішення щодо того, чи їхати, чи не їхати, залишати рідних, залишати Україну», - зазначив Юрій Отруба.

Керівник експедиції розповів, що одному з членів команди лише дивом вдалося вибратися з Харкова, аби вирушити в подорож.

Водночас за словами полярника, на своєму шляху українці отримували багато підтримки, зокрема від поляків, які «співчували та бажали перемоги».

З Польщі експедиція дісталася до Чилі, куди за декілька днів до того вже прибув з Одеси український криголам.

Юрій Отруба також розказав, що саме судно «Ноосфера» проявило себе добре: погода при перетині протоки Дрейка була спокійною, і у членів команди зовсім не було морської хвороби. Натомість вже біля станції «Академік Вернадський» погодні умови дещо зіпсувались.

«В перший день ми не змогли висадитись на станцію, тому що все-таки є певні правила безпеки, за яких можлива висадка судна. Тому вже на другий день вдалося висадитися на станцію, і впродовж декількох днів ми переймали роботу наших попередників. Тобто вони вводили нас в курс справи. І як тільки погода в нас налагодилась, ми відразу почали розвантажувати судно», - зазначив керівник експедиції.

Він додав, що зараз біля «Академіка Вернадського» можна спостерігати майже всю антарктичну фауну: пінгвінів, китів, тюленів та морських котиків.

Нагадаємо, у Маріупольському морському порту російські загарбники обстріляли криголам «Капітан Бєлоусов», на якому перебував цивільний екіпаж.