Великодні богослужіння на Рівненщині пройдуть попри комендантські годину

Рух транспорту у нічному місці прив’яжуть до діючих храмів

Хоча комендантська година на Рівненщині не скасовується, у Великодню ніч все рівно відбудуться богослужіння в храмах. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області, повідомив керівник ОДА Віталій Коваль.

У ніч проти неділі, 24 квітня, дозволена робота культових споруд, пересування до місць проведення богослужінь та перебування поблизу церков громадян в межах населених пунктів області. Крім того, курсуватиме громадський транспорт на час богослужіння: «від» і «до» храмів.

«Залишається виникнення загроз ракетних ударів та інших небезпечних ситуацій в умовах воєнного стану. Тому попередньо обговорили з духовенством області важливість забезпечення перебування у культових спорудах мінімальної кількості прихожан», - йдеться у повідомленні.

Разом з тим в ОДА закликають мешканців Рівненщини максимально залишитися вдома. Адже освячення великодніх кошиків проводитиметься щогодини, а богослужіння транслюватимуться онлайн.

Як повідомлялося раніше, на період Великодніх свят в Івано-Франківській області змінять тривалість комендантської години. У ніч проти 23 квітня вона триватиме від 23:00 до 6:00. У ніч проти 24 квітня — від 23:00 до 5:00.

Раніше стало відомо, що Священний Синод ПЦУ дозволив встановлювати час початку богослужінь Страсної седмиці та на Великдень так, щоби їх початок та завершення не припадали на період комендантської години.