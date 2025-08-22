Президент торговельної палати США в Україні звернувся до Трампа після удару по по Flex

«Це був не лише удар по Україні. Це був удар по американському бізнесу»

Президент американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер звернувся до президента США Дональда Трампа після удару по підприємству Flex у Мукачево, передає «Главком».

«Росія не просто руйнує Україну – вона знищує й принижує американський бізнес. Ми закликаємо президента Трампа стати на захист американського бізнесу та дати відсіч кампанії руйнування, яку веде Путін», – написав він.

Гундер зазначив, що Закарпаття вважалось найбезпечнішим в Україні через сусідство з країною ЄС, але після останнього удару все змінилось.

«Російські ракети вразили один із найбільших американських інвестиційних проєктів в Україні – компанію Flex, активного члена Американської торговельної палати. Це був не лише удар по Україні.

Це був удар по американському бізнесу. Дві ракети влучили у фабрику, де в нічну зміну працювали 600 людей. Завдяки чітким протоколам безпеки вдалося врятувати кожне життя», – додав він.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російська ракета влучила в великий американський завод з виробництва електроніки у Мукачеві.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на російський удар по Мукачеву. Він запропонував прийняти у своїй країні постраждалих

За словами глави українського уряду Юлії Свириденко, ворог вирішив «звільнити» Україну від кавомашин.

Раніше повідомлялося, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Мукачівській громаді Закарпатської області зросла до 19 осіб. 10 осіб були доставлені до лікарні бригадами екстреної медичної допомоги, а ще девʼятеро – звернулися за допомогою самостійно.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 23. У стаціонарі перебуває шість пацієнтів: серед них – з осколковими пораненнями, травмами кінцівок, живота та голови. Усі у стабільному стані, одній пацієнтці медики зробили операцію.

Решта постраждалих отримали амбулаторну допомогу – переважно через гостру стресову реакцію, підвищений тиск та легкі травми. Усім надається кваліфікована медична допомога.

До слова, президент Володимир Зеленський знову закликав партнерів запровадити санкції проти РФ.