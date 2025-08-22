Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент торговельної палати США в Україні звернувся до Трампа після удару по по Flex

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Президент торговельної палати США в Україні звернувся до Трампа після удару по по Flex

«Це був не лише удар по Україні. Це був удар по американському бізнесу»

Президент американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер звернувся до президента США Дональда Трампа після удару по підприємству Flex у Мукачево, передає «Главком».

«Росія не просто руйнує Україну – вона знищує й принижує американський бізнес. Ми закликаємо президента Трампа стати на захист американського бізнесу та дати відсіч кампанії руйнування, яку веде Путін», – написав він.

Гундер зазначив, що Закарпаття вважалось найбезпечнішим в Україні через сусідство з країною ЄС, але після останнього удару все змінилось. 

«Російські ракети вразили один із найбільших американських інвестиційних проєктів в Україні – компанію Flex, активного члена Американської торговельної палати. Це був не лише удар по Україні.

Це був удар по американському бізнесу. Дві ракети влучили у фабрику, де в нічну зміну працювали 600 людей. Завдяки чітким протоколам безпеки вдалося врятувати кожне життя», – додав він.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російська ракета влучила в великий американський завод з виробництва електроніки у Мукачеві.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на російський удар по Мукачеву. Він запропонував прийняти у своїй країні постраждалих

За словами глави українського уряду Юлії Свириденко, ворог вирішив «звільнити» Україну від кавомашин.

Раніше повідомлялося, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Мукачівській громаді Закарпатської області зросла до 19 осіб. 10 осіб були доставлені до лікарні бригадами екстреної медичної допомоги, а ще девʼятеро – звернулися за допомогою самостійно.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 23. У стаціонарі перебуває шість пацієнтів: серед них – з осколковими пораненнями, травмами кінцівок, живота та голови. Усі у стабільному стані, одній пацієнтці медики зробили операцію. 

Решта постраждалих отримали амбулаторну допомогу – переважно через гостру стресову реакцію, підвищений тиск та легкі травми. Усім надається кваліфікована медична допомога.

До слова, президент Володимир Зеленський знову закликав партнерів запровадити санкції проти РФ.

Читайте також:

Теги: Мукачево Закарпаття США ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава уряду під час візиту на завод американської компанії Flex у Мукачеві
Премʼєрка про удар по Мукачево: Ворог вирішив «звільнити» Україну від кавомашин
Вчора, 18:11
Чоловіки у США намагаються влаштовувати тривалі побачення
Романтичний марафон: у США новий тренд побачень, на які чоловіки витрачають сотні доларів
17 серпня, 01:30
Винищувач ПС Британії здійснив екстрену посадку
Британський винищувач F-35 здійснив аварійну посадку в Японії
10 серпня, 13:10
За скоєне чоловіку загрожує довічне ув’язнення
На Закарпатті чоловік влаштував стрілянину по поліцейських
5 серпня, 09:45
Випробування системи, заплановані на 2028 рік, можуть стати лише першою фазою програми
Коли США зможуть випробувати новітню систему оборони «Золотий купол»: дані CNN
1 серпня, 14:37
Заяви Пєскова доводять, що Кремль так і залишається не зацікавленим у переговорах щодо припинення війни
ISW пояснив, на що спрямовані заяви Пєскова про дедлайн Трампа
30 липня, 03:46
Вибух зруйнував верхню частину елеватора
У США стався потужний вибух: пошкоджено елеватор, виникла пожежа
30 липня, 00:59
Зустріч з президенткою Європейської комісії відбувається у рамках п'ятиденної поїздки Президента США до Шотландії
Торговельна угода США – Європа: Трамп зустрівся з Фон дер Ляєн
27 липня, 19:30
ЄС вигадав план на випадок провалу переговорів із Трампом
Євросоюз готує 30% мита на товари зі США – Bloomberg
23 липня, 18:36

Політика

Вашингтон обмежив доступ союзників до розвідданих про Україну – CBS News
Вашингтон обмежив доступ союзників до розвідданих про Україну – CBS News
Президент торговельної палати США в Україні звернувся до Трампа після удару по по Flex
Президент торговельної палати США в Україні звернувся до Трампа після удару по по Flex
Трамп знову заплутався у розповідях: що сказав цього разу
Трамп знову заплутався у розповідях: що сказав цього разу
Суд скасував півмільярдний штраф у справі про шахрайство Трампа
Суд скасував півмільярдний штраф у справі про шахрайство Трампа
Орбан відреагував на обстріл Закарпаття
Орбан відреагував на обстріл Закарпаття
Трамп дав новий термін для завершення війни в Україні
Трамп дав новий термін для завершення війни в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
6369
У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів
3472
«Для легкого гумору»: Лавров пояснив, чому одягнув на Аляску светр «СССР»
2818
У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ
2728
У Мукачеві атаковано завод американської компанії: що відомо про підприємство

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
20 серпня, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
20 серпня, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
20 серпня, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua