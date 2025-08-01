Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Ви переграєте»: Сенатор США Ліндсі Грем звернувся до Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
«Ви переграєте»: Сенатор США Ліндсі Грем звернувся до Росії
Грем: Моїм друзям у Росії: Президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Однак, будь ласка, зрозумійте, що він не Обама, не Байден і з ним жарти погані
фото з відкритих джерел

Грем порадив Росії зрозуміти, що Трамп не Обама та Байден, і жартувати з ним не варто

Сенатор США Ліндсі Грем звернувся до Росії на фоні провокативних заяв голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва та відповіді на них від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, передає «Главком».

Грем порадив Росії зрозуміти, що Трамп не Обама та Байден, і жартувати з ним не варто.

«Моїм друзям у Росії: Президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Однак, будь ласка, зрозумійте, що він не Обама, не Байден і з ним жарти погані. Ви переграєте», – написав Грем.

Крім того, від додав скріншот поста Трампа, у якому той повідомив, що віддав наказ розмістити атомні субмарини у відповідних регіонах у відповідь на заяви Медведєва. 

«На підставі дуже провокаційних заяв колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, який зараз є заступником голови Ради безпеки Російської Федерації, я віддав наказ розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах на випадок, якщо ці безглузді та провокаційні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами. Слова мають велике значення і часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Сподіваюся, що це не буде одним із таких випадків», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на ультиматум президента США Дональда Трампа, назвавши їх «ультимативною грою» та пригрозивши війною зі Сполученими Штатами.

Згодом президент США Дональд Трамп відповів заступнику голови Радбезу РФ Дмитру Медведєву, який погрожував Америці війною. Глава Штатів попередив, що подібні заяви небезпечно. Трамп заявив, що США не цікавить економічна співпраця з Росією чи Індією, назвавши їхні економіки «мертвими».

До слова, погрози ядерною війною, які озвучує колишній президент, а нині заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, не мають жодної ваги. На думку державного секретаря США Марко Рубіо, Росія неспроможна протистояти навіть європейським країнам, не кажучи вже про Сполучені Штати.

Теги: США Дональд Трамп росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США президента Трампа не є союзником Росії
У чому справжня мета Трампа?
15 липня, 14:01
Кремль звинувачує ООН у «ігноруванні доказів», які доводять «легітимность» анексії територій
РФ намагається тиснути на ООН, щоб легалізувати «референдуми» на окупованих територіях
5 липня, 03:39
Внаслідок російської атаки постраждали 11 людей
Атака на Харківщину: постраждали 11 людей, з них дві дитини (фото)
5 липня, 09:42
Нові тарифні ставки для країн, які ведуть торгівлю з США, набувають чинності 1 серпня
Торговельна війна США. Трамп показав нові тарифні листи для партнерів
8 липня, 16:50
Президент США заявив, що 30% ставка «окрема від усіх секторальних тарифів»
Трамп пригрозив новими тарифами Євросоюзу та Мексиці вже з серпня
13 липня, 14:00
Індійський міністр Хардіп Сінгх Пурі впевнений, що країна зможе забезпечити себе нафтою без Росії
Один з ключових партнерів РФ заявив, що обійдеться без російської нафти
17 липня, 14:20
Трамп: Ми щойно подали потужний позов проти всіх, хто брав участь у публікації хибної, зловмисної, наклепницької, фейкової новинної «статті»
Трамп подав до суду на WSJ і Мердока через «наклеп про лист Епштейну»
19 липня, 03:56
Галузні був вихованцем омського боксу
ЗСУ знищили російського окупанта, який був майстром спорту з боксу
27 липня, 11:36
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 1451 РСЗВ
Втрати ворога станом на 1 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:02

Політика

«Ви переграєте»: Сенатор США Ліндсі Грем звернувся до Росії
«Ви переграєте»: Сенатор США Ліндсі Грем звернувся до Росії
США переживають «темні часи» через дії Трампа – Байден
США переживають «темні часи» через дії Трампа – Байден
Литва оголосила протест Білорусі
Литва оголосила протест Білорусі
Мера Будапешта допитала поліція через організацію ЛГБТ-прайду
Мера Будапешта допитала поліція через організацію ЛГБТ-прайду
Трамп наказав розмістити атомні підводні човни у відповідних районах через заяви Медведєва
Трамп наказав розмістити атомні підводні човни у відповідних районах через заяви Медведєва
Камала Гарріс взяла перерву в політичній діяльності
Камала Гарріс взяла перерву в політичній діяльності

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 серпня 2025
38K
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
26K
Прогноз магнітних бур на 1-3 серпня: якою буде сонячна активність
7598
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
7269
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році

Новини

2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
Вчора, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
Вчора, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
31 липня, 22:00
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
31 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua