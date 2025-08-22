Головна Світ Політика
Вашингтон обмежив доступ союзників до розвідданих про Україну – CBS News

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Вашингтон обмежив доступ союзників до розвідданих про Україну
фото з відкритих джерел

Деякі колишні урядовці США попереджають, що це може підірвати альянс розвідувального співтовариства

Директорка національної розвідки Тулсі Габбард видала директиву розвідувальному співтовариству США, в якій наказано не передавати всю інформацію щодо мирних переговорів між Росією та Україною партнерам-розвідникам, що є союзниками США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

У документі від 20 липня наказувалося не ділитися інформацією з учасниками Fives Eyes – розвідувальним альянсом після Другої світової війни, до складу якого входять США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

«Директива класифікувала всі аналізи та інформацію, пов'язані з нестабільними мирними переговорами між Росією та Україною, як NOFORN, або заборону на поширення за кордон, що означає, що інформація не може бути передана жодній іншій країні чи іноземним громадянам.

Єдина інформація, якою можна було поділитися, це та, що вже була оприлюднена. Меморандум також обмежував поширення матеріалів щодо мирних переговорів установами, які створили або походять від розвідувальних даних», – йдеться у повідомленні.

«Загалом, цінність розвідувального партнерства Fives Eyes полягає в тому, що коли ми приймаємо, а вони приймають політичні рішення, ми можемо доповнювати розвідувальні дані один одного і, отже, знати більше про плани, наміри та можливості наших супротивників», – пояснив Стівен Кеш, колишній офіцер розвідки Центрального розвідувального управління та Міністерства внутрішньої безпеки.

Деякі колишні урядовці США попереджають, що широта повноважень Габбард може підірвати альянс розвідувального співтовариства, відбивши бажання аналітиків ділитися інформацією та підірвавши довіру між союзниками, які давно покладаються на відкритий обмін інформацією для формування спільної картини глобальних загроз та шляхів успішних переговорів. 

Нагадаємо, військові керівники США та деяких європейських країн завершили опрацювання військових варіантів гарантій безпеки для України. Напрацювання буде передано на розгляд радникам з національної безпеки.

Теги: США Європа розвідка британська розвідка

