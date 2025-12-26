Головна Світ Політика
Росія розкритикувала «радикальні» розбіжності у мирному плані

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков розкритикував «радикальні» розбіжності у мирному плані
фото: АР

Сергій Рябков заявив, що представлений мирний план відрізняється від пунктів, які РФ відпрацьовувала з американською стороною

Росія поскаржилася на те, що мирний план з 20 пунктів, який представив Володимир Зеленський кардинально відрізняється від тих пунктів, які РФ обговорювала з США. Про це сказав заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков. Відповідну заяву МЗС Росії також поширила низка російських пропагандиський інтернет джерел. Про це повідомляє «Главком».

Крім розбіжностей, Сергій Рябков зауважив, що представлений Володимиром Зеленським план має на 7 пунктів менше, ніж той, що РФ обговорювала зі США. «Ми бачили, що вчора в українських пабліках з'явилися посилання на план, що складається з 20 пунктів. Ми знаємо, що цей план радикально відрізняється, якщо це взагалі можна назвати планом, від тих 27 пунктів, які останніми тижнями, починаючи з перших чисел грудня, ми відпрацьовували в контактах з американською стороною», – сказав Рябков.

Водночас росіянин заявив, що Кремль бачить прогрес у процесі досягнення миру. «Думаю, що 25 грудня 2025 року залишиться у всіх нас у пам'яті як рубіж, коли ми дійсно наблизилися до вирішення. Але від нашої роботи, від політичної волі тієї сторони залежить, чи зможемо ми зробити останній ривок і вийти на домовленість», – заявив він.

Ба більше, Рябков заявив, що Україна та ЄС не лише «не хочуть домовлятися, але й прагнуть зірвати всі домовленості». Крім цього, він заявив, що Росія хоче, аби «Україна стала дружньою країною». «Я думаю, що Україна до цього прийде. Треба просто постаратися, щоб цей момент наблизився», – додав він.

Нагадаємо, як глава держави зібрав журналістів провідних видань на зустріч у закритому форматі. Тема спілкування – мирна угода та яких форм вона набула після тривалих консультацій між Україною, її партнерами та Росією. Розмова з президентом, в якій брав участь головний редактор «Главкома». На зустрічі президент Зеленський вперше пояснив кожен з 20 пунктів мирної угоди

Теги: Україна США МЗС росія

