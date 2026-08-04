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Україну накриє спека до +40°: синоптикиня назвала дату похолодання

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Україну накриє спека до +40°: синоптикиня назвала дату похолодання
Україна опиниться серед найспекотніших країн Європи
фото: glavcom.ua

За прогнозом синоптикині, найспекотнішими будуть найближчі три дні, після чого в більшість областей прийде прохолодніше повітря

Найближчими днями температура повітря в Україні сягатиме +39…+40°C, а сама країна опиниться серед найспекотніших у Європі. Водночас уже наприкінці тижня очікується відчутне послаблення спеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

За словами Наталки Діденко, у середу, 5 серпня, максимальна температура повітря становитиме +32…+39°C, місцями можливе підвищення до +40°C. Опадів у більшості регіонів не прогнозується.

«Завтра, 5-го серпня, максимальна температура повітря становитиме +32+39 градусів, подекуди ймовірно до +40 градусів. Без опадів. У Києві в середу очікується суха та дуже спекотна погода, вдень до +35 градусів» – зазначила синоптикиня.

«Найближчими цими трьома днями Україна побуде однією з найспекотніших країн Європи»,

У Києві 5 серпня очікується суха та дуже спекотна погода. Вдень температура підніметься приблизно до +35°C.

Водночас Діденко прогнозує, що вже незабаром температура почне знижуватися. Спочатку свіжіше повітря прийде на захід країни, а згодом охопить більшість областей.

«Вже 7 серпня на заході, а 8–9 серпня у більшості регіонів України спеці прищемить хвіст нова свіжіша повітряна маса», – написала вона.

Синоптикиня також додала, що ввечері у п'ятницю можливі дощі з грозами, після яких вихідні стануть значно комфортнішими.

Нагадаємо, під час сильної спеки медики радять пити достатньо води, носити легкий світлий одяг із натуральних тканин, користуватися сонцезахисним кремом та по можливості не перебувати на відкритому сонці з 10:00 до 16:00. Також категорично не можна залишати дітей або домашніх тварин у зачиненому автомобілі, оскільки температура в салоні за лічені хвилини може стати небезпечною для життя.

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Теги: прогноз погоди погода Україна спека

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