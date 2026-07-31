Головна Думки вголос Ігор Луценко
search button user button menu button
Ігор Луценко Військовослужбовець ЗСУ, громадський активіст

Українські праві отримали важливу перемогу

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Андрій Білецький дає інтерв'ю MAGA-блогерці Лорі Лумер
фото: скриншот з відео @ab3army / покращено за допомогою ШІ

Ми знаходимося на такому етапі, коли війна з Росією – визнано справою усіх і кожного, незалежно від політичних поглядів

Нарешті між моєю країною і американськими альт-правими сталося належне спілкування. Одне інтерв’ю Андрія Білецького американській MAGA-блогерці Лорі Лумер, здається, тут зробило набагато більше, ніж вся попередня робота української дипломатії на цьому поприщі.

Хоча, можливо, я українську дипломатію переоцінюю і ніякої роботи вони тут насправді не проводили. Бо як іще пояснити такий шалений успіх російських міфів саме в цьому середовищі в США, таку люту ненависть до України, котру там вдалося росіянам розплодити?

При тому, що це насправді страшенна нісенітниця. Для будь-якого американського правого Україна мала б бути країною свободи. Ми, мабуть, звикли і не помічаємо, але це факт.

Донедавна це місце взірця за дивним збігом обставин займала Росія. Яка, звісно, ніякою консервативною країною не є, якщо зважати на рівень розлучень, розповсюдженість абортів, масову епідемію наркоманії, СНІДу та алкоголізму, низьку народжуваність.

Де процвітає переслідування усіх християнських церков, крім однієї, державної, де, крім анонімного Telegram-каналу, немає навіть натяку на свободу слова.

Я впевнений, що якщо прибрати скажену російську оптику і показати українську реальність, будь-який представник MAGA-руху був би шокований, скільки всього йому набрехали.

Виявилося б, що тут спротив РФ розбудовували люди саме з близькими їм поглядами. Ті, кого американці класифікували б як «консерваторів» – колись першопрохідці нашого збройного опору агресії РФ і флагмани донині.

Першими, без жодного наказу, пішли битись з росіянами і показали приклад усім іншим, створили у своїй країні волю до перемоги.
Третій армійський корпус, 1-й корпус Національної гвардії України «Азов», полк «Рейд», Спецпідрозділи Братство, Катехон, 3-й батальйон оперативного призначення Свободи, тощо. Не дарма Правим сектором стільки років лякали самі себе росіяни.

Добре, що сьогодні війнонька – це вже не виключно для правих, захист Вітчизни – це уже не для окремих політичних груп. Ми знаходимося на такому етапі, коли війна з Росією – визнано справою усіх і кожного, незалежно від політичних поглядів. Це, власне, і є перемогою українських правих.

Але одночасно добре і те, що зараз у нас з'являється можливість вдруге використати цей здобутий моральний капітал, авторитет українського правоконсервативного руху для того, щоб мати іще один аргумент повернути США у число наших близьких союзників.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Неустрашимый» був спущений на воду ще у 1988 році
Російський корабель влаштував бойові стрільби біля узбережжя Британії
21 липня, 16:34
Як працювала ППО під час нічної атаки Росії
Нічна атака РФ: Повітряні сили заявили про влучання на дев'яти локаціях
28 липня, 08:15
У Києві повітряна тривога тривала майже три години
У Києві повітряна тривога тривала майже три години
8 липня, 08:06
Використання поліцейської форми акторами гумористичного шоу порушує закон, вважає суд
Акторам «Дизель шоу» заборонено одягати поліцейську форму? Суд ухвалив сенсаційне рішення
10 липня, 07:50
Президент зробив заяву про нові удари по РФ
Зеленський подякував українським військовим за удари по РФ
14 липня, 14:57
Тимчасово виконуючий обов'язки голови КМВА Андрій Ткачов
КМВА отримала тимчасового очільника після відставки Ткаченка
21 липня, 16:35
Під Санкт-Петербургом сталася масштабна пожежа в індустріальному парку
У Ленінградській області РФ спалахнула пожежа на тисячі «квадратів»
21 липня, 05:33
Дрони завітали до російського Єкатеринбургу, де проходить чемпіонат РФ з легкої атлетики
Чемпіонат Росії з легкої атлетики був призупинений через атаку дронів
25 липня, 19:58
Потєхін заявив, що більше 70 окупантів увійшло до збірних Росії з паралімпійських видів спорту
Стало відомо, скільки окупантів з інвалідностями увійшло до паралімпійських збірних Росії
27 липня, 21:18

Ігор Луценко

Українські праві отримали важливу перемогу
Українські праві отримали важливу перемогу
Треба прибрати ТЦК з вулиць, бо вони там по факту беззахисні
Треба прибрати ТЦК з вулиць, бо вони там по факту беззахисні
Чи зможе Росія знову заблокувати Україну з моря?
Чи зможе Росія знову заблокувати Україну з моря?
Чи готовий Лукашенко до наших ударів у відповідь?
Чи готовий Лукашенко до наших ударів у відповідь?
Поліцейським індексація, військовим – терпіння
Поліцейським індексація, військовим – терпіння
Час повертати слово «Перемога» в наш лексикон, або Про що говорить російська еліта
Час повертати слово «Перемога» в наш лексикон, або Про що говорить російська еліта

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
146K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2026
138K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
Сьогодні, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:18
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»
Вчора, 21:33
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
29 липня, 23:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua