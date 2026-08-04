Зеленський змінив правила служби для колишніх засуджених

Документ розширив соціальні гарантії для військових, звільнених умовно-достроково, та дозволив їм після року служби переводитися до інших підрозділів ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який змінює порядок проходження військової служби для осіб, звільнених умовно-достроково від відбування покарання заради служби за контрактом. Документ розширює їхні права та соціальні гарантії, прирівнюючи їх до інших військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку закону.

Законом передбачено, що після одного року служби за контрактом такі військовослужбовці отримають право на щорічну основну відпустку тривалістю 30 календарних днів зі збереженням грошового та матеріального забезпечення, а також на грошову допомогу на оздоровлення.

Документ також дозволяє ділити відпустку на частини, за умови, що безперервна її частина становитиме щонайменше 15 календарних днів, якщо сам військовослужбовець не вирішить інакше. Крім того, вони матимуть право на додаткову відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю до 10 календарних днів.

Відпустку для лікування за висновком військово-лікарської комісії можна буде проходити не лише у медичному закладі чи за місцем служби, а й за місцем проживання за рішенням командира. Військовослужбовці, які повернулися з полону, за власним бажанням зможуть отримати додаткову відпустку, а жінкам гарантується право на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами.

Також закон змінює порядок проходження служби. Якщо раніше такі військовослужбовці могли служити лише у спеціалізованих підрозділах, то після щонайменше року служби вони зможуть переводитися до інших підрозділів Збройних сил України. Окремо передбачено можливість дострокового переведення до підрозділів забезпечення, логістики, зв'язку, медичних підрозділів чи ТЦК у разі відповідного висновку ВЛК.

Крім того, документ розширює перелік підстав для припинення контракту та звільнення зі служби, зокрема через досягнення граничного віку, непридатність за висновком ВЛК, встановлення інвалідності, звільнення з полону, вагітність або необхідність догляду за дитиною, набрання законної сили обвинувальним вироком суду, а також після завершення особливого періоду чи оголошення демобілізації.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15225, який удосконалює правила проходження військової служби для осіб, звільнених умовно-достроково від відбування покарання з метою укладення контракту зі Збройними силами України. Законодавчу ініціативу підтримали 309 народних депутатів.