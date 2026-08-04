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Сухомлин пояснив, чому йде з посади керівника Агентства відновлення

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Сухомлин пояснив, чому йде з посади керівника Агентства відновлення
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фото: Агентство відновлення/Facebook

«За час роботи в Агентстві відновлення у мене було офіційно три дні відпустки», зазначив високопосадовець

Очільник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин повідомив, що після переформатування Кабінету міністрів, ухвалив рішення залишити займану посаду. Це він підтвердив в інтерв’ю «Главкому».

«Змінилася урядова команда. Я працюю на посаді керівника Агентства два роки у дуже напруженому темпі, величезна відповідальність, величезні виклики… Скажу так: коли два тижні тому я попросив свої кадри порахувати, скільки у мене за два роки накопичилося невикористаної відпустки. Вийшло аж 76 днів! За час роботи в Агентстві відновлення у мене було офіційно три дні відпустки, якщо не помиляюся», – наголосив посадовець в інтерв’ю «Главкому».

За словами Сухомлина, у нього з цього приводу була розмова з новим прем’єром Сергієм Корецьким. Водночас кадрове рішення, уточнив керівник Агентства відновлення, залишається у силі. Він додав, що готовий стати радником прем’єр-міністра на громадських засадах, якщо така пропозиція поступить.

«Свого часу на посаду міського голови Житомира я прийшов з успішного бізнесу. До речі, у 2005-2006 роках моя офіційна зарплата складала $40 тис. Ставши мером, я сказав: 10 років працюватиму в органах місцевого самоврядування або на державній службі. Цей термін закінчився у грудні минулого року», – зазначив Сухомлин.

Додамо, що на початку жовтня 2024 року Сергій Сухомлин обійняв посаду голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. До цього він з 2016 року працював міським головою Житомира.

Нагадаємо, що 16 липня парламент проголосував за нового прем’єр-міністра Сергія Корецького і новий склад Кабінету міністрів.

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Теги: Кабмін Сергій Корецький Сергій Сухомлин

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