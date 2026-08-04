Корупція на ремонті доріг. Суд відправив під варту заступника голови Хмельницької ОВА

Посадовця взяли під варту із правом внесення майже 5 млн грн застави, іншого фігуранта справи відправили під цілодобовий домашній арешт

Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи двом фігурантам справи про ймовірне отримання «відкатів» під час укладання контрактів на ремонт доріг у Хмельницькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Заступника голови Хмельницької обласної військової адміністрації Владислава Фалюша суд відправив під варту з альтернативою внесення застави у розмірі майже 5 млн грн.

Щодо іншого фігуранта справи – виконувача обов'язків керівника Служби місцевих доріг Хмельниччини Дмитра Авраменка: суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, напередодні СБУ та Офіс генерального прокурора повідомили про викриття схеми одержання «відкатів» під час укладання контрактів на ремонт доріг у Хмельницькій області.

За версією слідства, заступник голови Хмельницької ОВА отримував 5% від вартості договорів за сприяння в укладанні контрактів і виділенні бюджетних коштів на виконання робіт. Правоохоронці також заявили, що задокументували домовленість про передачу 1,1 млн грн неправомірної вигоди.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру одному з керівників Служби автомобільних доріг у Львівській області. Його викрито на нецільовому використанні понад 94 млн грн бюджетних коштів під час влаштування майданчика відстою великовантажних та великогабаритних транспортних засобів.