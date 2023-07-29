Італія представила чотири марки на підтримку українців (фото)

На марках зображені храми Києва, театр Маріуполя, площа у Львові та Одеський порт

Ексклюзивна колекція італійських марок присвячена мальовничим куточкам України

В Італії презентовано чотири марки на підтримку України, до створення яких залучалися сучасні українські митці. Про це повідомили посол України в Італії Ярослав Мельник та Міністерство підприємництва Італії.

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«Відтепер мальовничі місця України, закарбовані у шедеврах наших талановитих художників, поповнили ексклюзивну колекцію марок випущених в Італії», – написав Мельник у Facebook.

На марках зображені твори українських художників Катерини Липовки, Сергія Сметанкіна, Юрія Бандери та Святослава Скоробогатова. Ці картини були відібрані в межах конкурсу Міністерства культури та інформаційної політики України «Український художник для італійської марки». На картинах зображені храми Києва, театр Маріуполя, площа у Львові та Одеський порт.

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«Те, що ми сьогодні презентували, є першим в Італії випуском поштових марок з доданою ціною, кошти від продажу яких підуть на підтримку українського народу: це історичний випуск, який відбувається саме тоді, коли міста, зображені на марках, зазнають потужних обстрілів з боку російського загарбника», – заявив глава Міністерства підприємництва Італії Адольфо Урсо.

Нагадаємо, 26 липня сенат Італії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

До слова, Італія готова долучитися до відбудови зруйнованого росіянами Спасо-Преображенського собору та інших скарбів культурної спадщини України.