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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» тимчасово змінює маршрут кількох поїздів

    Потяги тимчасово курсуватимуть через станцію Помічна - «Укрзалізниця» тимчасово змінює маршрут кількох поїздів
    Потяги тимчасово курсуватимуть через станцію Помічна
    фото з відкритих джерел

    Поїзди курсуватимуть через станцію Помічна замість станції Кам‘янка

    Через сходження двох вантажних вагонів на перегоні Райгород – Кам’янка, «Укрзалізниця» на час відновлювальних робіт змінює маршрут прямування поїздів:

    • №731 Дніпро – Київ;
    • №41 Дніпро – Львів;
    • №790/792 Київ – Кременчук, Кропивницький.

    Поїзди тимчасово курсуватимуть через станцію Помічна замість станції Кам‘янка, інформує компанія у Telegram.

    Через зміну маршруту час прибуття вказаних рейсів до кінцевої станції посунеться орієнтовно на 5 годин вперед.

    Крім того, з тієї ж причини зміни торкнуться й приміських поїздів:

    • № 6505 Знам'янка-Шевченка сьогодні обмежено до станції Кам‘янка.
    • № 6508 Квітково-Знам'янка буде курсувати у сполученні Квітково-Шевченка і Косарі-Знам'янка з відправкою останнього о 18:12.
    • № 6507 Знам'янка – Квіткове зі Знам'янки о 17:12 до ст. Косарі, а Шевченка – Квіткове о 20:30.
    • № 6510 Квіткове – Знам'янка відправкою о 18:21 до ст. Шевченка о 19:31.

    «Приносимо вибачення за ці незручності та просимо пасажирів слідкувати за наступними оновленнями по затримках поїздів – це завжди зручно робити через портал uz-vezemo.com. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб відновити стандартний маршрут і графік», – ідеться у повідомленні «Укрзалізниці».

    Нагадаємо, із 17 червня між Києвом та містом-сателітом Васильковом відновлюється щоденне курсування приміських поїздів.

    Як відомо, рух зазначених поїздів було призупинено у зв’язку з веденням бойових дій у безпосередній близькості із залізницею.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» покращує приміське залізничне сполучення в рамках проєкту Kyiv City Express.

    Із 13 червня почали курсувати п’ять пар поїздів за маршрутом Ніжин – Дарниця та зворотно.

    Теги: росія окупанти Київ війна Укрзалізниця Дніпро Львів Кропивницький Україна Telegram окупація час Кременчук #stoprussia
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    «Укрзалізниця» тимчасово змінює маршрут кількох поїздів