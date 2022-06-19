«Укрзалізниця» тимчасово змінює маршрут кількох поїздів

Поїзди курсуватимуть через станцію Помічна замість станції Кам‘янка

Через сходження двох вантажних вагонів на перегоні Райгород – Кам’янка, «Укрзалізниця» на час відновлювальних робіт змінює маршрут прямування поїздів:

№731 Дніпро – Київ;

№41 Дніпро – Львів;

№790/792 Київ – Кременчук, Кропивницький.

Поїзди тимчасово курсуватимуть через станцію Помічна замість станції Кам‘янка, інформує компанія у Telegram.

Через зміну маршруту час прибуття вказаних рейсів до кінцевої станції посунеться орієнтовно на 5 годин вперед.

Крім того, з тієї ж причини зміни торкнуться й приміських поїздів:

№ 6505 Знам'янка-Шевченка сьогодні обмежено до станції Кам‘янка.

№ 6508 Квітково-Знам'янка буде курсувати у сполученні Квітково-Шевченка і Косарі-Знам'янка з відправкою останнього о 18:12.

№ 6507 Знам'янка – Квіткове зі Знам'янки о 17:12 до ст. Косарі, а Шевченка – Квіткове о 20:30.

№ 6510 Квіткове – Знам'янка відправкою о 18:21 до ст. Шевченка о 19:31.

«Приносимо вибачення за ці незручності та просимо пасажирів слідкувати за наступними оновленнями по затримках поїздів – це завжди зручно робити через портал uz-vezemo.com. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб відновити стандартний маршрут і графік», – ідеться у повідомленні «Укрзалізниці».

Нагадаємо, із 17 червня між Києвом та містом-сателітом Васильковом відновлюється щоденне курсування приміських поїздів.

Як відомо, рух зазначених поїздів було призупинено у зв’язку з веденням бойових дій у безпосередній близькості із залізницею.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» покращує приміське залізничне сполучення в рамках проєкту Kyiv City Express.

Із 13 червня почали курсувати п’ять пар поїздів за маршрутом Ніжин – Дарниця та зворотно.