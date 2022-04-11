«Укрзалізниця» оновила графік евакуаційних поїздів на 11 квітня

«Укрзалізниця» закликає пасажирів уважно стежити за оголошеннями на вокзалі

«Укрзалізниця» сьогодні, 11 квітня, запустить додаткові евакуаційні поїзди зі Слов'янська та Покровська. Зазначається, що вони курсуватимуть до західних регіонів України. Про це повідомляє «Укрзалізниця» у Телграм.

Водночас «Укрзалізниця» інформує, що електропоїзди будуть призначені за необхідності диспетчерським розкладом та закликає пасажирів уважно стежити за оголошеннями на вокзалі.

Список евакуаційних поїздів на 11 березня

Зі станції Покровськ:

№239 Покровськ – Тернопіль 11:00;

№233 Покровськ – Чоп 15:00;

№235 Покровськ – Чернівці 17:30.

Зі станції Слов’янськ:

№45 Слов’янськ – Ужгород 12:00;

№273 Слов’янськ – Львів 17:00.

Персонал «Укрзалізниці» просить дотримуватися правил безпеки перебування на вокзалі та виконувати вказівки чергового персоналу.

Як раніше повідомлялося, «Укрзалізниця» призначила 13 додаткових евакуаційних рейсів.