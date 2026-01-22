«Укрзалізниця» оновила графік: як курсуватимуть поїзди

Оновлений графік руху поїзда можна дізнатися в застосунку та на сайті «Укрзалізниці»

Графік покликаний вирішити проблему масових затримок, спричинену обстрілами, об'їздами та рухом під резервними тепловозами у знеструмлених регіонах

Сьогодні вночі 22 січня набрав силу оновлений графік руху «Укрзалізниці». 118 поїздів далекого сполучення та ще понад сотня регіональних та приміських вже цієї доби вирушатимуть за зміненим розкладом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Розроблений у рекордні строки, цей графік покликаний вирішити проблему масових затримок, спричинену обстрілами, об'їздами та рухом під резервними тепловозами у знеструмлених регіонах. Тому ми змінили як деякі маршрути, так і тривалість рейсів. Іншими словами, безпека та вчасність - фундамент цього графіка», – йдеться у повідомленні.

Компанія наголошує, що варто зауважити змінений графік відправки:

№9 Київ – Будапешт (09:43 замість 11:05).

№749 Київ – Відень (12:33 замість 13:05).

«У ваших квитках, придбаних після 8 січня, вже врахований новий час відправлення та прибуття. Пасажирів, які купували квитки на ресурсах або в касах іноземних перевізників, просимо бути уважними і звірити час на офіційних каналах «Укрзалізниці». Оновлений графік руху вашого поїзда можна дізнатися в застосунку та на сайті «Укрзалізниці», а також на інформаційних табло на вокзалах», – зазначає компанія.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» розширює пілотний проєкт із доступом до інтернету у поїздах. Після успішного тестування на дипломатичних рейсах та у потягах Інтерсіті й Інтерсіті+ Wi-Fi з’явився у флагманському поїзді «Гуцульщина» № 95/96 сполученням Київ – Рахів.

До слова, київська кільцева електричка переходить на нову модель оплати проїзду. Починаючи з 1 січня, придбати квиток безпосередньо у вагоні поїзда буде неможливо. Система стає аналогічною до роботи метро чи автобусів: спочатку оплата – потім поїздка.