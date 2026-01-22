Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укрзалізниця» оновила графік: як курсуватимуть поїзди

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» оновила графік: як курсуватимуть поїзди
Оновлений графік руху поїзда можна дізнатися в застосунку та на сайті «Укрзалізниці»
фото: «Укрзалізниця»

Графік покликаний вирішити проблему масових затримок, спричинену обстрілами, об'їздами та рухом під резервними тепловозами у знеструмлених регіонах

Сьогодні вночі 22 січня набрав силу оновлений графік руху «Укрзалізниці». 118 поїздів далекого сполучення та ще понад сотня регіональних та приміських вже цієї доби вирушатимуть за зміненим розкладом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Розроблений у рекордні строки, цей графік покликаний вирішити проблему масових затримок, спричинену обстрілами, об'їздами та рухом під резервними тепловозами у знеструмлених регіонах. Тому ми змінили як деякі маршрути, так і тривалість рейсів. Іншими словами, безпека та вчасність - фундамент цього графіка», – йдеться у повідомленні.

Компанія наголошує, що варто зауважити змінений графік відправки:

  • №9 Київ – Будапешт (09:43 замість 11:05).
  • №749 Київ – Відень (12:33 замість 13:05).

«У ваших квитках, придбаних після 8 січня, вже врахований новий час відправлення та прибуття. Пасажирів, які купували квитки на ресурсах або в касах іноземних перевізників, просимо бути уважними і звірити час на офіційних каналах «Укрзалізниці». Оновлений графік руху вашого поїзда можна дізнатися в застосунку та на сайті «Укрзалізниці», а також на інформаційних табло на вокзалах», – зазначає компанія.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» розширює пілотний проєкт із доступом до інтернету у поїздах. Після успішного тестування на дипломатичних рейсах та у потягах Інтерсіті й Інтерсіті+ Wi-Fi з’явився у флагманському поїзді «Гуцульщина» № 95/96 сполученням Київ – Рахів. 

До слова, київська кільцева електричка переходить на нову модель оплати проїзду. Починаючи з 1 січня, придбати квиток безпосередньо у вагоні поїзда буде неможливо. Система стає аналогічною до роботи метро чи автобусів: спочатку оплата – потім поїздка.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця потяг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безоплатними поїздками залізницею можна скористатися у непікові періоди на маршрутах до прифронтових громад
Безкоштовні 3000 км «Укрзалізницею». Мінрозвитку назвало найпопулярніші маршрути
25 грудня, 2025, 17:52
Поблизу Коростеня зійшов з колії вантажний поїзд
Сходження потягу з рейок поблизу Коростеня: розпочато відновлювальні роботи
22 грудня, 2025, 07:07
«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів: перелік рейсів
«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів: перелік рейсів
11 сiчня, 09:28
«Укрзалізниця» зробила позапланову зупинку для доньки зниклого військового
«Укрзалізниця» зробила додаткову зупинку поїзда для хворої доньки зниклого військового
13 сiчня, 21:39
на Київщині та Чернігівщині тимчасово не курсуватимуть деякі поїзди через обрив контактного дроту
«Укрзалізниця» скасувала низку поїздів на Київщині та Чернігівщині: деталі
16 сiчня, 14:47
Рятувальники закликають водіїв бути максимально уважними на залізничних переїздах
На Івано-Франківщині поїзд протаранив легковик: трьох людей, серед яких дитина, госпіталізовано
19 сiчня, 13:03

Суспільство

«Укрзалізниця» оновила графік: як курсуватимуть поїзди
«Укрзалізниця» оновила графік: як курсуватимуть поїзди
День соборності 2026: дата, історія, символи та традиції державного свята
День соборності 2026: дата, історія, символи та традиції державного свята
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 22 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 22 січня 2026: традиції та молитва
Українську антарктичну експедицію вперше очолить жінка
Українську антарктичну експедицію вперше очолить жінка
Зеленський заявив про 100% бронювання для працівників енергокомпаній і комунальних підприємств
Зеленський заявив про 100% бронювання для працівників енергокомпаній і комунальних підприємств

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні хмарно: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua