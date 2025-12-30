Квитки в поїздах більше не продаватимуться: зміни в київській електричці з 1 січня

Квитки, придбані у застосунку «Київ Цифровий», обов’язково потрібно сканувати на помаранчевих валідаторах на платформі

Вартість поїздки залишається незмінною, проте контроль стане суворішим

Київська кільцева електричка переходить на нову модель оплати проїзду. Починаючи з 1 січня, придбати квиток безпосередньо у вагоні поїзда буде неможливо. Система стає аналогічною до роботи метро чи автобусів: спочатку оплата – потім поїздка. Про це повідомила пресслужба Kyiv City Express, інформує «Главком».

«Крім того, на станціях відправлення буде посилений контроль при вході, а розʼїзні касири виконуватимуть функцію перевіряючих – також за аналогією з громадським транспортом столиці», – йдеться у повідомленні.

Де купити квиток тепер?

Пасажирам пропонують кілька зручних способів завчасної оплати:

у застосунку «Укрзалізниці»;

у застосунку «Київ Цифровий»;

у терміналах самообслуговування «Укрзалізниці» та «Київ Цифровий»;

через валідатори;

готівкою в касах;

Важливо: Квитки, придбані у застосунку «Київ Цифровий», обов’язково потрібно сканувати на помаранчевих валідаторах на платформі. Невдовзі така функція з’явиться і для квитків із застосунку «Укрзалізниці».

Чому змінюються правила?

Перехід на нову модель має кілька цілей:

Діджиталізація: відмова від готівки та перехід до цифрових розрахунків.

Аналітика: можливість точно бачити пасажиропотік на кожній станції.

Ефективність: роз’їзні касири тепер стануть контролерами, а на входах до платформ посилять контроль.

Вартість поїздки залишається незмінною, проте контроль стане суворішим. В «Укрзалізниці» жартома нагадали: компанія дружня до тварин, але «безквиткові зайці» нестимуть адміністративну відповідальність.

Команда Kyiv City Express просить пасажирів звикати до змін заздалегідь, щоб поїздки залишалися комфортними та без зайвих хвилювань перед посадкою.

Раніше повідомлялося, що у перші дні 2026 року київська кільцева електричка перейде на святковий режим роботи. Пасажирів попереджають про скасування додаткових рейсів та збільшення інтервалів руху.

Які саме рейси не курсуватимуть:

Через Почайну (маршрут Святошин – Дарниця – Святошин): ранкові А03, А05, А07, А09 та вечірні А17, А19.

Через Вокзальну (маршрут Святошин – Дарниця – Святошин): ранкові Б03, Б05, Б07, Б09 та вечірні Б17, Б19.

Пасажирам радять бути уважними та заздалегідь планувати поїздки. Оновлений святковий розклад з’явиться на офіційному сайті Kyiv City Express увечері 31 грудня.