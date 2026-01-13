Головна Країна Суспільство
«Укрзалізниця» зробила додаткову зупинку поїзда для хворої доньки зниклого військового

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
«Укрзалізниця» зробила додаткову зупинку поїзда для хворої доньки зниклого військового
«Укрзалізниця» зробила позапланову зупинку для доньки зниклого військового
фото: _vlasenko._.iryna_99/Threads

Мати дівчинки розповіла про історію з «Укрзалізницею» у соцмережах

На Хмельниччині «Укрзалізниця» зробила позапланову зупинку на одній зі станцій на прохання жінки Ірини Власенко, якій потрібно було відвезти хвору доньку до Києва у лікарню «Охматдит». Жінка розповіла про цю історію в соцмережах, пише «Главком».

Ірина Власенко опублікувала у соцмережі Threads звернення з проханням до компанії «Укрзалізниці». Жінка розповіла, що їй з хворою дитиною необхідно потрапити на потяг з Хмельницького до Києва. Однак через негоду та стан дівчинки, родина не може дістатися до потрібної зупинки.

Ірини Власенко звернулася із проханням до«Укрзалізниці»
Ірини Власенко звернулася із проханням до«Укрзалізниці»
фото: _vlasenko._.iryna_99/Threads

«На жаль, ми живемо в селищі і через морози і заметіль нас нема кому з донечкою відвезти до потяга, чи можливо, щоб потяг зробив зупинку на станції Коржівці Хмельницького району? Донечка лежача, 7 років», – написала жінка. Також вона розповіла, що її чоловік та батько дівчинки – військовий, що зник безвісти.

Допис Ірини Власенко набрав значного розголосу. Крім цього, вона написала «Укрзалізниці» в соцмережі, де їй відповіли представники компанії. «Вітаємо! Ми зупинимо поїзд у Корживці, але можуть бути затримки,» – відповіли в «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця» відповіла Ірині Власенко
«Укрзалізниця» відповіла Ірині Власенко
фото: _vlasenko._.iryna_99/Threads

Згодом жінка поділилася новим дописом у Threads, де повідомила, що разом з донькою вже перебуває у потязі. Також українка опублікувала світлини з їхньої подорожі. «Щиро дякуємо ми в потягу. Ви неймовірні. Локомотивна бригада, ви чудесні люди. Міцного Вам здоров'я і мирного неба. Тредчани й Вам ми дуже вдячні. Особливо Вікуся і Басік», – написала Ірина Власенко.

Потяг «Укрзалізниці» зробив позапланову зупинку для хворої доньки Ірини Власенко
Потяг «Укрзалізниці» зробив позапланову зупинку для хворої доньки Ірини Власенко
фото: _vlasenko._.iryna_99/Threads

Згодом Ірина Власенко поділилася ще одним дописом, де розповіла про подарунок для своєї доньки від «Укрзалізниці». Мама та донька доїхали до столиці. «Щиро дякуємо за допомогу. Ваші працівники найкращі. Дякуємо за подаруночок. У нас все по плану, очікуємо обстеження», – додала Ірина Власенко.

«Укрзалізниця» зробила дівчинці подарунок
«Укрзалізниця» зробила дівчинці подарунок
фото: _vlasenko._.iryna_99/Threads

Раніше «Главком» писав про те, що «Укрзалізниця» запустила оновлену інклюзивну електричку з Київщини. Модернізований електропоїзд, що курсуватиме по Київщині й суміжних областях. Електропоїзд їздитиме в напрямку Тетерева на Київщині, Ніжина на Чернігівщині та Гребінки Полтавської області. Потяг має пандуси та місця для людей з інвалідністю, таблички зі шрифтом Брайля.

Теги: Хмельниччина діти Укрзалізниця військові

