«Укрзалізниця» зробила додаткову зупинку поїзда для хворої доньки зниклого військового

На Хмельниччині «Укрзалізниця» зробила позапланову зупинку на одній зі станцій на прохання жінки Ірини Власенко, якій потрібно було відвезти хвору доньку до Києва у лікарню «Охматдит». Жінка розповіла про цю історію в соцмережах, пише «Главком».

Ірина Власенко опублікувала у соцмережі Threads звернення з проханням до компанії «Укрзалізниці». Жінка розповіла, що їй з хворою дитиною необхідно потрапити на потяг з Хмельницького до Києва. Однак через негоду та стан дівчинки, родина не може дістатися до потрібної зупинки.

Ірини Власенко звернулася із проханням до«Укрзалізниці»

«На жаль, ми живемо в селищі і через морози і заметіль нас нема кому з донечкою відвезти до потяга, чи можливо, щоб потяг зробив зупинку на станції Коржівці Хмельницького району? Донечка лежача, 7 років», – написала жінка. Також вона розповіла, що її чоловік та батько дівчинки – військовий, що зник безвісти.

Допис Ірини Власенко набрав значного розголосу. Крім цього, вона написала «Укрзалізниці» в соцмережі, де їй відповіли представники компанії. «Вітаємо! Ми зупинимо поїзд у Корживці, але можуть бути затримки,» – відповіли в «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця» відповіла Ірині Власенко

Згодом жінка поділилася новим дописом у Threads, де повідомила, що разом з донькою вже перебуває у потязі. Також українка опублікувала світлини з їхньої подорожі. «Щиро дякуємо ми в потягу. Ви неймовірні. Локомотивна бригада, ви чудесні люди. Міцного Вам здоров'я і мирного неба. Тредчани й Вам ми дуже вдячні. Особливо Вікуся і Басік», – написала Ірина Власенко.

Потяг «Укрзалізниці» зробив позапланову зупинку для хворої доньки Ірини Власенко

Згодом Ірина Власенко поділилася ще одним дописом, де розповіла про подарунок для своєї доньки від «Укрзалізниці». Мама та донька доїхали до столиці. «Щиро дякуємо за допомогу. Ваші працівники найкращі. Дякуємо за подаруночок. У нас все по плану, очікуємо обстеження», – додала Ірина Власенко.

«Укрзалізниця» зробила дівчинці подарунок

