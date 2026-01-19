На Івано-Франківщині поїзд протаранив легковик: трьох людей, серед яких дитина, госпіталізовано

Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують правоохоронні органи

Вранці 19 січня 2026 року в місті Городенка, що на Івано-Франківщині, сталася важка дорожньо-транспортна пригода. На залізничному переїзді пасажирський потяг сполученням «Київ – Ясеня» зіткнувся з автомобілем ВАЗ 2108. Рятувальникам довелося застосовувати спецзасоби, щоб визволити людей із понівеченої автівки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Івано-Франківщини.

Повідомлення про ДТП надійшло до Служби порятунку о 08:38. За попередньою інформацією, водій легковика намагався подолати переїзд у місті Городенка Коломийського району, коли відбулося зіткнення з пасажирським потягом. Удар був такої сили, що автомобіль перетворився на купу металобрухту.

Внаслідок аварії травми різного ступеня тяжкості отримали троє пасажирів ВАЗу. Серед них двоє дорослих (1944 та 1952 років народження) та п’ятирічна дитина.

Усіх потерпілих було негайно передано бригадам екстреної медичної допомоги для госпіталізації. Наразі лікарі борються за їхнє життя та здоров'я.

На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС. Фахівці провели деблокування чоловіка, який До місця події негайно прибули рятувальники. За допомогою спеціального інструменту вони деблокували чоловіка з понівеченого автомобіля та передали його працівникам екстреної медичної допомоги. Також фахівці від’єднали клеми акумуляторної батареї, щоб запобігти можливому загорянню.

Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують правоохоронні органи.

Рятувальники закликають водіїв бути максимально уважними на залізничних переїздах, не ігнорувати сигнали світлофора та дотримуватися правил дорожнього руху. Порушення елементарних вимог безпеки на таких ділянках дороги може мати фатальні наслідки.

Як відомо, поліція розслідує обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Соломʼянському районі столиці.