Сходження потягу з рейок поблизу Коростеня: розпочато відновлювальні роботи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сходження потягу з рейок поблизу Коростеня: розпочато відновлювальні роботи
Поблизу Коростеня зійшов з колії вантажний поїзд
фото: kiev.informator.ua (ілюстративне)

Спільно з правоохоронними органами вивчаються всі обставини події

Розпочато відновлювальні роботи на місці сходження вантажного поїзда з колії поблизу Коростеня на Житомирщині. На місці працюють фахівці та відновлювальні поїзди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Зазначається, що спільно з правоохоронними органами вивчаються всі обставини події. Деталі буде повідомлено додатково.

«Наразі робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити ділянку та повернути поїзди до графіка», – наголошує «Укрзалізниця».

Нагадаємо, поблизу Коростеня стався схід вантажного поїзда з колії. Причини інциденту наразі з’ясовуються.

Поїзд №45/46 Харків – Ужгород слідуватиме з суттєвою затримкою. Його вже відвели на сусідню станцію та перенаправляють об’їзним маршрутом. Також інцидент вплине на рух низки інших поїздів – очікувані затримки становлять від трьох годин. Частину рейсів уже перенаправляють через Шепетівку, Козятин і Фастів.

Житомирщина Укрзалізниця потяг

