«Укрзалізниця» приготувала сюрприз для маленьких пасажирів

На залізничних вокзалах Києва, Львова та Харкова є розважальні дитячі зони «Спільно»

Пасажири, які подорожують з дітьми, можуть отримати дитячі видання чи ігри у провідника

Відтепер на всіх рейсах «Укрзалізниці» доступні дитячі розмальовки, освітні настільні ігри та розвивально-розважальні книжки. Про це повідомили в пресслужбі перевізника.

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Пасажири, які подорожують з дітьми, можуть отримати дитячі видання чи ігри у провідника та забрати з собою.

«Укрзалізниця прагне зробити мандрівки поїздами комфортнішими – особливо для наших найменших пасажирів. Поїзди та вокзали для дітей – це завжди пригода, і ми разом з ЮНІСЕФ робимо ці пригоди цікавішими», – йдеться у повідомленні.

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Перевізник також нагадує про безкоштовні освітньо-розважальні дитячі зони «Спільно» на залізничних вокзалах Києва, Львова та Харкова – локації, де пасажири з дітьми можуть безпечно, пізнавально та весело очікувати на рейс. У цих зонах передбачено також приватні кімнати для грудного вигодовування та сповивання.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» запустить до ЄС новий тип поїздів.