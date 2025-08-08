Головна Країна Суспільство
У Львові поліцейські оштрафували жінку, яка перебігала дорогу з дитиною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Львові поліцейські оштрафували жінку, яка перебігала дорогу з дитиною
40-річна жінка отримала штраф у 255 грн
Порушниця переходила дорогу в недозволеному місці через чотири смуги руху

У Львові патрульні винесли постанову на жінку, яка переходила дорогу разом із дитиною в не положеному місці. Вона сплатить 255 грн штрафу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Львівської області.

За словами поліцейських, порушницю виявили на вулиці Любінській. Жінка з дитиною перебігала дорогу через чотири смуги для руху транспорту у недозволеному місці. «Попри те, що поруч службовий автомобіль – це не зупинило громадянку та вона порушила ПДР. Інспектори відразу відреагували на правопорушення», – йдеться у повідомленні.

На 40-річну жінку патрульні винесли постанову за порушення ПДР пішоходом та провели з нею профілактичну бесіду. Зазначається, що у липні цього року на Львівщині сталося 40 ДТП з травмованими, учасниками яких були пішоходи. У цих автопригодах 49 осіб травмувалися та чотири пішоходи загинули.

Нагадаємо, на Волині 11-річний хлопчик наїхав на дворічну сестру автомобілем. Подія сталася у селі Немир Луцького району. Скориставшись відсутністю дорослих, 11-річний хлопчик самостійно сів за кермо автомобіля Audi та почав виїжджати з гаража.

До слова, у місті Біла Церква на Київщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув мотоцикліст.

