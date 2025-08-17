«Укрзалізниця» додала рейси до Львова: розклад

«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд Київ – Львів на кінець серпня

«Укрзалізниця» повідомила про призначення додаткового поїзда №243/244, який курсуватиме за маршрутом Київ – Львів. Як зазначали у компанії, рішення прийнято з метою задовольнити підвищений попит на перевезення наприкінці серпня. Квитки на новий рейс уже доступні для придбання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Додатковий поїзд курсуватиме у ключові дати останнього місяця літа.

Відправлення з Києва: 21, 22, 23 та 31 серпня о 06:35.

Відправлення зі Львова: 21, 22, 23 та 31 серпня о 15:48.

Склад поїзда формується зі спальних вагонів, у яких передбачені місця для сидіння.

У компанії пояснили, що збільшити кількість місць вдалося завдяки оптимізації роботи рухомого складу. Було скорочено час простою вагонів, які прибувають з регулярних рейсів, що дозволило використати їх для організації додаткових маршрутів.

Де придбати квитки

Квитки вже надійшли у продаж і доступні на всіх офіційних платформах «Укрзалізниці»:

в офіційному застосунку компанії;

на сайті;

у касах вокзалів.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» анонсувала запуск додаткових поїздів Київ-Львів та Київ-Вінниця на другу половину серпня. Таким чином підприємство планує задовольнити високий попит пасажирів, особливо на маршруті між Києвом та Львовом.

Додамо, що «Укрзалізниця» призначила ще один додатковий поїзд №265/266 Київ – Одеса. В складі поїзда – купейні вагони з місцями для сидіння. Потяг вирушатиме з Києва 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня о 8:40 та прибуватиме до Одеси о 18:08. З Одеси поїзд відправлятиметься 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня об 11:27. До Києва він прибуватиме о 20:20.

Нагадаємо, з вересня «Укрзалізниця» планує змінити правила купівлі квитків. Підприємство планує запустити систему ідентифікації BankID у своєму мобільному застосунку

Як повідомлялося, на тлі скандалів через складнощі та махінації з придбанням квитків на популярні напрямки «Укрзалізниця» посилила контроль документів під час посадки до поїздів. З 25 липня відбулися перевірки понад 300 поїздів, де було звірено понад 41,6 тис. документів. В результаті на більшості станцій та у поїздах порушень не виявлено, однак декілька десятків осіб не допустили до поїздів.