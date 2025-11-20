Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Уламки зруйнованих будівель стануть матеріалом для відбудови України

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Уламки зруйнованих будівель стануть матеріалом для відбудови України
Уламки зруйнованих об’єктів підуть на реконструкцію українських міст
Фото: Суспільне

Дослідження показали міцність нового матеріалу

Лабораторне дослідження засвідчило, що уламки зруйнованих будівель можна переробити для виробництва бетонних сумішей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реліз коаліції громадських організацій Ukraine Support Team.

«Міцність та пластичність отриманого матеріалу на 30% перевищила проєктні очікування, що робить його придатним для відбудови України», – говориться у повідомленні.

«Згідно з результатами тестувань, до 50% природного заповнювача (наприклад, піску), у бетоні можна замінити рециклінговими матеріалами, тобто переробленими уламками будівель. При цьому міцність та технологічні характеристики суміші не знижуються», – стверджує Ukraine Support Team.

Станом на березень 2025 року в Україні було зруйновано близько 231тисяч житлових об’єктів.

«Це створило тонни відходів, які стали серйозним екологічним та соціальним викликом для громад», – звертає увагу коаліція, мета якої допомогти громадам відновити життя в регіонах, постраждалих від війни.

«Використання рециклінгових матеріалів допоможе перетворити проблему утилізації відходів на ресурс для відновлення», – зазначила керівниця Ukraine Support Team Олена Колтик.

«Ми вже аналізуємо, у яких видах будівельної продукції можна їх застосовувати, щоб приносити економічний ефект громадам і водночас зменшувати навантаження на довкілля», – додала вона.

Харківська та Миколаївська міськради та виробник цементу Cemark розглядають можливість масштабування технологічних рішень з переробки відходів у будівельні матеріали, що має стали потужним ресурсом для відновлення українських міст.

Нагадаємо, що Росія вже 23 рази застосувала проти України крилаті ракети наземного базування 9М729 («Новатор»), заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Про це повідомив перший секретар постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні Олександр Сорочик.

Читайте також:

Теги: росія коаліція обстріл Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна має грати за власними правилами, а не чужими
Єдина причина, чому Росія досі воює
17 листопада, 15:11
Санкції Трампа – не про швидке закінчення війни
Санкції Трампа – не про швидке закінчення війни
23 жовтня, 17:37
Дрони атакували Саранський механічний завод (відео)
Дрони атакували Саранський механічний завод (відео)
22 жовтня, 04:34
Леонід Пшеничний має багаторічний досвід наукових досліджень
РФ арештувала українського біолога через боротьбу за Антарктику
27 жовтня, 06:58
HAL будуватиме російські літаки SJ-100 в Індії
Виробництво літаків: видання Bloomberg пояснило, про що свідчить нова угода Індії та Росії
29 жовтня, 16:33
У Мадриді 4 листопада відбудеться закрита зустріч країн «коаліції рішучих»
Мадрид прийме закриту нараду країн «коаліції рішучих» щодо підтримки України
31 жовтня, 13:21
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Кремль очікує від США роз’яснень щодо заяв Трампа про ядерні випробування – Пєсков
5 листопада, 01:52
Вибухи у Росії: що відомо про хімічне підприємство «Казаньоргсинтез»
Вибухи у Росії: що відомо про хімічне підприємство «Казаньоргсинтез»
9 листопада, 08:48
Окупанти запустили по Україні більш ніж 470 ударних дронів та 48 ракет
У Тернополі внаслідок атаки РФ загинуло щонайменше девʼять людей – Зеленський
19 листопада, 09:36

Суспільство

Заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звільнився
Заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звільнився
Залужний зізнався, що є шаленим фанатом відомої української співачки (фото)
Залужний зізнався, що є шаленим фанатом відомої української співачки (фото)
ШІ оцінив плюси і мінуси мирного плану для України
ШІ оцінив плюси і мінуси мирного плану для України
Вийшли за п’ять хвилин до удару. Подружжя з Тернополя дивом врятувалося під час обстрілу
Вийшли за п’ять хвилин до удару. Подружжя з Тернополя дивом врятувалося під час обстрілу
Дівчина, яка через ракетний удар по Краматорську залишилася без ніг, отримала квартиру від Ахметова
Дівчина, яка через ракетний удар по Краматорську залишилася без ніг, отримала квартиру від Ахметова
Філія «Енергоатома» замовила автівок на 6,81 млн грн у найвищій комплектації
Філія «Енергоатома» замовила автівок на 6,81 млн грн у найвищій комплектації

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua