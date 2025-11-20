Уламки зруйнованих будівель стануть матеріалом для відбудови України

Дослідження показали міцність нового матеріалу

Лабораторне дослідження засвідчило, що уламки зруйнованих будівель можна переробити для виробництва бетонних сумішей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реліз коаліції громадських організацій Ukraine Support Team.

«Міцність та пластичність отриманого матеріалу на 30% перевищила проєктні очікування, що робить його придатним для відбудови України», – говориться у повідомленні.

«Згідно з результатами тестувань, до 50% природного заповнювача (наприклад, піску), у бетоні можна замінити рециклінговими матеріалами, тобто переробленими уламками будівель. При цьому міцність та технологічні характеристики суміші не знижуються», – стверджує Ukraine Support Team.

Станом на березень 2025 року в Україні було зруйновано близько 231тисяч житлових об’єктів.

«Це створило тонни відходів, які стали серйозним екологічним та соціальним викликом для громад», – звертає увагу коаліція, мета якої допомогти громадам відновити життя в регіонах, постраждалих від війни.

«Використання рециклінгових матеріалів допоможе перетворити проблему утилізації відходів на ресурс для відновлення», – зазначила керівниця Ukraine Support Team Олена Колтик.

«Ми вже аналізуємо, у яких видах будівельної продукції можна їх застосовувати, щоб приносити економічний ефект громадам і водночас зменшувати навантаження на довкілля», – додала вона.

Харківська та Миколаївська міськради та виробник цементу Cemark розглядають можливість масштабування технологічних рішень з переробки відходів у будівельні матеріали, що має стали потужним ресурсом для відновлення українських міст.

