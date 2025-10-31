Мадрид прийме закриту нараду країн «коаліції рішучих» щодо підтримки України

Представники 35 країн обговорюватимуть фінансову та військову підтримку Києва та стратегії стримування Росії

У Мадриді 4 листопада відбудеться закрита зустріч країн «коаліції рішучих», присвячена подальшій допомозі Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на іспанське видання El Mundo.

Міністерство закордонних справ Іспанії проведе «секретну і закриту» зустріч країн так званої «коаліції рішучих». У заході візьмуть участь представники 35 країн, які зберуться для обговорення подальшої допомоги Україні, включно з фінансовими, військовими та оборонними потребами.

Зустріч триватиме з 9:00 до 15:30 і складатиметься з двох блоків обговорень. Для забезпечення секретності учасників попередили про заборону на мобільні телефони, які зберігатимуть у спеціально відведеному місці, та закликали не оприлюднювати жодні деталі.

«Делегатів просять не публікувати інформацію про зустріч на публічних платформах або в соціальних мережах», – зазначено в документі, з яким ознайомилась газета.

Під час першого блоку учасники обговорюватимуть збільшення підтримки Києва, уточнять пріоритети допомоги та досягнуть домовленостей щодо її розподілу. Глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес виступить із доповіддю та обміняється думками з делегатами, хоча не буде присутній на всіх робочих столах.

Другий блок буде присвячений виробленню спільного підходу щодо гарантій безпеки для України та обговоренню правових, політичних і дипломатичних рамок для стримування можливої російської агресії.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що «коаліція рішучих» підготувала мирний план для України, який планують реалізувати до кінця 2025 року.