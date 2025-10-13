Унікальну Михайлівську церкву на Черкащині повернуто у власність держави

Прокурори довели в суді, що у травні 2018 року право приватної власності на Михайлівську церкву було зареєстровано з порушенням вимог законодавства

Михайлівська церква в місті Городище Черкаської області, що є пам’яткою архітектури національного значення, повернута у власність держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Черкаську обласну прокуратуру.

Після перегляду справи в апеляційній інстанції судове рішення набрало законної сили. Суд визнав незаконним вибуття об’єкта культурної спадщини з державної власності та зобов’язав відповідача повернути церкву у власність держави.

Прокурори довели в суді, що у травні 2018 року право приватної власності на Михайлівську церкву було зареєстровано за однією з релігійних організацій з порушенням вимог законодавства. Споруда є державною власністю та належить до пам’яток культурної спадщини національного значення.

«На стелі зберігся унікальний настінний розпис XIX століття – «Страшний суд», площа якого перевищує 100 кв. м. Це один із найцікавіших і найцінніших зразків сакрального живопису Черкащини того часу. Михайлівська церква є головною архітектурною окрасою Городища та важливою частиною історико-культурної спадщини України», – йдеться у дописі.

фото: Черкаська обласна прокуратура/Facebook

Наразі Міністерство культури та інформаційної політики України вживає заходів щодо визначення установи, яка буде балансоутримувачем Михайлівської церкви. Це необхідно для забезпечення належного догляду, охорони та збереження пам’ятки.

«Повернення Михайлівської церкви у державну власність – важливий крок у справі захисту культурної спадщини України. Це рішення гарантує збереження унікальної пам’ятки для майбутніх поколінь», – наголосила прокуратура.

Нагадаємо, 10 жовтня держава повернула у свою власність комплекс споруд Успенського собору у Володимирі Волинської області. «Те, що сьогодні побачили журналісти всередині храму, говорить саме за себе. Георгіївські стрічки, ікона Івана Кронштадського – ідеолога «Союзу русского народа», монархіста та ксенофоба… Це не просто речі. Це символи ворожої ідеології, яку нарешті прибрано з української святині», – написав нардеп Ігор Гузь.