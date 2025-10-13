Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Унікальну Михайлівську церкву на Черкащині повернуто у власність держави

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Унікальну Михайлівську церкву на Черкащині повернуто у власність держави
Михайлівська церква є головною архітектурною окрасою Городища
фото: Черкаська обласна прокуратура/Facebook

Прокурори довели в суді, що у травні 2018 року право приватної власності на Михайлівську церкву було зареєстровано з порушенням вимог законодавства

Михайлівська церква в місті Городище Черкаської області, що є пам’яткою архітектури національного значення, повернута у власність держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Черкаську обласну прокуратуру.

Після перегляду справи в апеляційній інстанції судове рішення набрало законної сили. Суд визнав незаконним вибуття об’єкта культурної спадщини з державної власності та зобов’язав відповідача повернути церкву у власність держави.

Прокурори довели в суді, що у травні 2018 року право приватної власності на Михайлівську церкву було зареєстровано за однією з релігійних організацій з порушенням вимог законодавства. Споруда є державною власністю та належить до пам’яток культурної спадщини національного значення.

«На стелі зберігся унікальний настінний розпис XIX століття – «Страшний суд», площа якого перевищує 100 кв. м. Це один із найцікавіших і найцінніших зразків сакрального живопису Черкащини того часу. Михайлівська церква є головною архітектурною окрасою Городища та важливою частиною історико-культурної спадщини України», – йдеться у дописі.

Унікальну Михайлівську церкву на Черкащині повернуто у власність держави фото 1
фото: Черкаська обласна прокуратура/Facebook

Наразі Міністерство культури та інформаційної політики України вживає заходів щодо визначення установи, яка буде балансоутримувачем Михайлівської церкви. Це необхідно для забезпечення належного догляду, охорони та збереження пам’ятки.

«Повернення Михайлівської церкви у державну власність – важливий крок у справі захисту культурної спадщини України. Це рішення гарантує збереження унікальної пам’ятки для майбутніх поколінь», – наголосила прокуратура.

Нагадаємо, 10 жовтня держава повернула у свою власність комплекс споруд Успенського собору у Володимирі Волинської області. «Те, що сьогодні побачили журналісти всередині храму, говорить саме за себе. Георгіївські стрічки, ікона Івана Кронштадського – ідеолога «Союзу русского народа», монархіста та ксенофоба… Це не просто речі. Це символи ворожої ідеології, яку нарешті прибрано з української святині», – написав нардеп Ігор Гузь.

Читайте також:

Теги: церква Черкащина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цьогоріч Рош га-Шана триватиме з 22 по 24 вересня
Хасиди в Умані: на святкування Рош га-Шана вже прибули тисячі паломників
16 вересня, 08:40
Після молебню Предстоятель вклонився перед святими мощами преподобних отців Печерських, які спочивають у Ближніх печерах Лаври
Митрополит Епіфаній уперше звершив молитву в Ближніх печерах Лаври
13 вересня, 16:37
Кирило заявив, що людина, як автомобіль, потребує «пального» для руху
Глава РПЦ Кирило проголосив себе патріархом бензоколонок
21 вересня, 09:56
Процесом керував релігійний лідер регіону, який пов'язаний із Митрополією Молдови
Склад у церкві: як РПЦ намагалася вплинути на парламентські вибори в Молдові
29 вересня, 13:28
Через зачинені ворота церкви рідні та односельці змушені були відспівувати воїна просто надворі
На Одещині священник не дозволив відспівати загиблого воїна у храмі
19 вересня, 18:21
Прокурор Наталія Лєнкова порушила Кодекс професійної етики
Комісія покарала прокурора із Черкас, яка стала інвалідом через... службові обов'язки
24 вересня, 10:42
Дисциплінарна комісія визнала: поведінка уманського прокурора дискредитує органи прокуратури
На Черкащині прокурор-інвалід втратив «бронь» і посаду: стали відомі причини
27 вересня, 12:20
Патріарх Кирило був хедлайнером З’їзду релігійних лідерів в Астані (тисне руку президенту Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву)
Казахський опозиціонер розповів, як путінська церква окупувала його країну
5 жовтня, 21:38
10 жовтня в Успенський собор у Володимирі прийшла виконавча служба
Успенський собор у Володимирі повернуто державі: що знайдено всередині храму (фото)
10 жовтня, 17:18

Суспільство

Міненерго повідомило, коли скасуються аварійні відключення світла
Міненерго повідомило, коли скасуються аварійні відключення світла
Унікальну Михайлівську церкву на Черкащині повернуто у власність держави
Унікальну Михайлівську церкву на Черкащині повернуто у власність держави
Аварійні відключення світла: перелік областей
Аварійні відключення світла: перелік областей
Синоптики попередили про заморозки: де очікується похолодання
Синоптики попередили про заморозки: де очікується похолодання
Поліг на Луганщині під Кремінною. Згадаймо Андрія Месюка
Поліг на Луганщині під Кремінною. Згадаймо Андрія Месюка
Прогноз погоди на тиждень 13–19 жовтня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 13–19 жовтня 2025 року

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua