Унікальну Михайлівську церкву на Черкащині повернуто у власність держави
Прокурори довели в суді, що у травні 2018 року право приватної власності на Михайлівську церкву було зареєстровано з порушенням вимог законодавства
Михайлівська церква в місті Городище Черкаської області, що є пам’яткою архітектури національного значення, повернута у власність держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Черкаську обласну прокуратуру.
Після перегляду справи в апеляційній інстанції судове рішення набрало законної сили. Суд визнав незаконним вибуття об’єкта культурної спадщини з державної власності та зобов’язав відповідача повернути церкву у власність держави.
Прокурори довели в суді, що у травні 2018 року право приватної власності на Михайлівську церкву було зареєстровано за однією з релігійних організацій з порушенням вимог законодавства. Споруда є державною власністю та належить до пам’яток культурної спадщини національного значення.
«На стелі зберігся унікальний настінний розпис XIX століття – «Страшний суд», площа якого перевищує 100 кв. м. Це один із найцікавіших і найцінніших зразків сакрального живопису Черкащини того часу. Михайлівська церква є головною архітектурною окрасою Городища та важливою частиною історико-культурної спадщини України», – йдеться у дописі.
Наразі Міністерство культури та інформаційної політики України вживає заходів щодо визначення установи, яка буде балансоутримувачем Михайлівської церкви. Це необхідно для забезпечення належного догляду, охорони та збереження пам’ятки.
«Повернення Михайлівської церкви у державну власність – важливий крок у справі захисту культурної спадщини України. Це рішення гарантує збереження унікальної пам’ятки для майбутніх поколінь», – наголосила прокуратура.
Нагадаємо, 10 жовтня держава повернула у свою власність комплекс споруд Успенського собору у Володимирі Волинської області. «Те, що сьогодні побачили журналісти всередині храму, говорить саме за себе. Георгіївські стрічки, ікона Івана Кронштадського – ідеолога «Союзу русского народа», монархіста та ксенофоба… Це не просто речі. Це символи ворожої ідеології, яку нарешті прибрано з української святині», – написав нардеп Ігор Гузь.
