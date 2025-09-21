Кирило заявив, що людина, як автомобіль, потребує «пального» для руху

Глава РПЦ Кирило порівняв храми з «духовними бензоколонками»

Очільник Російської православної церкви патріарх Кирило під час свого візиту до Астани (Казахстан) порівняв храми з «духовними бензоколонками». За його словами, людина може прийти до храму, щоб поповнити свої життєві сили «божественною енергією». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Кирило заявив, що людина, як автомобіль, потребує «пального» для руху. Храми, на його думку, є тим місцем, де можна відновити фізичні та духовні сили. Він пояснив, що в кризові періоди, коли «все плутається в голові – хороше з поганим», храм допомагає знайти правильні життєві орієнтири.

Як відомо, РПЦ в її нинішньому вигляді була створена Йосипом Сталіним, контролювалася радянськими органами й виконувала завдання, необхідні радянській владі. Пізно вночі 4 вересня 1943 року у Кремль привезли залишки церковної верхівки – місцеблюстителя патріаршого престолу Сергія, митрополита Ленінградського Алексія і митрополита Київського Миколая. Сталін легко погодився на всі прохання духовенства, адже РПЦ ставала частиною державного механізму.

Патріархом Московським обрано Сергія. Він одразу почав співати осанну радянській владі й Сталіну. У 1944 році Червона армія займає території заходу України. Одне зі спільних завдань РПЦ та радянської влади – знищити там Українську греко-католицьку церкву.

Після розпаду Радянського Союзу РПЦ активно використовувала й використовує російська влада, зокрема Володимир Путін у своїй пропаганді. «І сьогодні на чолі нашої держави – щира православна людина. Не з політичних міркувань, не з якоїсь кон'юнктури, а за своїм вільним свавіллям, за своєю глибокою вірою, і це, звісно, відбивається на житті всього народу...», – заявив глава РПЦ.

До слова, патріарх Кирило побажав наступнику вбитого міністра транспорту «міцного здоровʼя».

«Путін – не якийсь заїжджий парафіянин або такий, що мімікрує під релігію більшості... Володимир Володимирович ніколи не соромиться ні храм прийти, ні причаститися Святих Христових Тайн. Це важливо для всього народу як добрий приклад доброго християнина», – сказав Кирило.

Видання нагадує, що Путін показово відвідує служби під час основних церковних свят. Зазвичай на Великдень він відправляється в храм Христа Спасителя, а на Різдво – в інші місця. Також Путін стверджував, що війна в Україні, де, за західними даними, Росія втратила вже близько 1 млн осіб, у тому числі 250 тисяч убитими, була «угодна богу».