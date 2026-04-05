Темпи наступу РФ різко обвалилися: що відбувається на фронті

У березні зафіксовано мінімальне просування РФ з 2023 року

Російська окупаційна армія у березні 2026 року продемонструвала найнижчі темпи просування за понад два роки повномасштабної війни проти України. Про це свідчить аналіз даних Інституту вивчення війни (ISW), пише «Главком».

За підрахунками аналітиків, за весь березень російські війська змогли захопити лише 23 кв. км території. Це різке падіння у порівнянні з попередніми місяцями: у січні РФ просунулася на 319 кв. км, а у лютому – на 123 кв. км. Березневі показники стали найнижчими щонайменше з вересня 2023 року.

Експерти пояснюють уповільнення кількома факторами. Серед ключових – локальні контрнаступальні дії українських сил на південному сході, які змусили російські війська втрачати позиції на окремих ділянках фронту.

Також вплив могли мати внутрішні обмеження з боку Росії, зокрема щодо використання супутникового зв’язку Starlink та обмеження доступу до месенджера Telegram, який активно використовувався військовими.

Зазначається, що російська армія втрачала позиції на південній ділянці фронту – між Донецькою та Дніпропетровською областями.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що поточна ситуація на фронті залишається складною, однак є найкращою за останні десять місяців. Такий висновок, за його словами, підтверджують і українська, і британська розвідки.

До слова, Покровсько-Мирноградська агломерація залишається епіцентром бойових дій на всій 1200-кілометровій лінії фронту. Протягом останніх днів українським захисникам вдалося зупинити просування російських військ одразу на кількох ділянках цього сектора.