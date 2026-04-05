Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Темпи наступу РФ різко обвалилися: що відбувається на фронті

google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У березні зафіксовано мінімальне просування РФ з 2023 року

Російська окупаційна армія у березні 2026 року продемонструвала найнижчі темпи просування за понад два роки повномасштабної війни проти України. Про це свідчить аналіз даних Інституту вивчення війни (ISW), пише «Главком».

За підрахунками аналітиків, за весь березень російські війська змогли захопити лише 23 кв. км території. Це різке падіння у порівнянні з попередніми місяцями: у січні РФ просунулася на 319 кв. км, а у лютому – на 123 кв. км. Березневі показники стали найнижчими щонайменше з вересня 2023 року.

Експерти пояснюють уповільнення кількома факторами. Серед ключових – локальні контрнаступальні дії українських сил на південному сході, які змусили російські війська втрачати позиції на окремих ділянках фронту.

Також вплив могли мати внутрішні обмеження з боку Росії, зокрема щодо використання супутникового зв’язку Starlink та обмеження доступу до месенджера Telegram, який активно використовувався військовими.

Зазначається, що російська армія втрачала позиції на південній ділянці фронту – між Донецькою та Дніпропетровською областями.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що поточна ситуація на фронті залишається складною, однак є найкращою за останні десять місяців. Такий висновок, за його словами, підтверджують і українська, і британська розвідки.

До слова, Покровсько-Мирноградська агломерація залишається епіцентром бойових дій на всій 1200-кілометровій лінії фронту. Протягом останніх днів українським захисникам вдалося зупинити просування російських військ одразу на кількох ділянках цього сектора.

Читайте також:

Теги: наступ контрнаступ фронт війна окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua