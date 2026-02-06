«Усі перини наді мною». Письменниця Ірина Цілик розповіла, як рятується від холоду

Ірина Цілик звикла з думкою, що опалення, швидше за все, в цьому сезоні більше не буде

Українська кінорежисерка, письменниця, авторка поетичних і прозових творів Ірина Цілик рятується від холоду у квартирі без опалення у Києві та чекає на весну. Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі. Повідомляє «Главком».

Українська письменниця пише, що в її квартирі дуже холодно, температура повітря в ній не перевищує 10 градусів. Вона змушена вдягатися тепло, вкриватися кількома ковдрами відразу.

«Як я сплю? Як принцеса на горошині, тільки навпаки – усі перини не піді мною, а наді мною. Дві ковдри, один карпатський вовняний ліжник, у ноги – пластикова пляшка з гарячою водою, в обійми – ніжна грілка, і я сплю без шкарпеток і в одних лише трусах і майці», – написала в соцмережі Ірина Цілик.

допис Ірини Цілик у соцмережі

Вона сумнівається, що опалення буде в цьому сезоні. Сподівається на прихід весни, коли потеплішає на вулиці.

«Ми вже звиклися з цією думкою. Я тепер включена до групи найактивніших сусідів у чатик з назвою «Команда мрії», будемо далі перегортати гори і щось глобально змінювати, але плоди цих змін дай бог аби зігріли нас як слід наступного року. Ця зима важка. Здається, її просто потрібно пережити», – не втрачає надії письменниця.

Нагадаємо, у Києві фахівці дослідили наслідки удару по Дарницькій теплоелектроцентралі під час атаки 3 лютого. На відновлення обладнання та систем знадобиться щонайменше два місяці, за умови відсутності нових обстрілів.

Міська влада оприлюднила перелік будинків, у яких теплопостачання наразі неможливо відновити до ремонту ТЕЦ. У зв’язку з відсутністю тепла місто розгорнуло додаткові пункти обігріву у школах мікрорайонів.

До слова, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергетиці залишається дуже складною. За його словами, є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися.