Криворізький винахідник створив термокапсулу, в якій можна зігрітися без опалення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Юрій Колесник біля термокапсули
фото: скріншот із відео

«Будинок у будинку» Юрій Колесник зібрав із підручних матеріалів

Житель Кривого Рогу Юрій Колесник власноруч змайстрував у своєму будинку багатокамерну термокапсулу, яка дозволяє зберігати тепло навіть за відсутності опалення. Взимку чоловік спить саме в ній і запевняє: усередині тепло навіть тоді, коли за вікном морози. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Термокапсулу – «будинок у будинку» – винахідник облаштував на першому поверсі ще п’ять років тому з підручних матеріалів. За його словами, конструкцію можна зробити зі звичайних предметів інтер’єру: шафи, столу, картону, тканини чи поліетилену. Головний принцип – багатокамерність і повітряні прошарки, які працюють як термос.

«Достатньо тепла тіла людини, щоб за 30 хвилин температура всередині піднялася з 10 до 20 градусів», – запевняє Юрій Колесник.

Винахідник зазначає, що ідея автономного утеплення стала особливо актуальною під час перебоїв із теплопостачанням і світлом після російських обстрілів. За його словами, подібну капсулу може облаштувати кожен, головне – встановлювати її біля міжкімнатної стіни та регулярно провітрювати.

Понад десять років тому за таким самим принципом багатокамерності Юрій утеплив і другий поверх будинку, який називає експериментальним. Там він власноруч зробив теплу підлогу, що швидко нагрівається та реагує на рух, а також налагодив автономне електроживлення від сонячних панелей, вітряка і велогенератора.

«Стандарт енергозбереження тут – нуль. Достатньо просто присутності людини», – каже винахідник.

«Будинок у будинку» Як криворізький винахідник навчився жити без тепло- і електропостачання

Свій винахід Юрій Колесник запатентував і переконаний, що такі рішення можуть допомогти українцям пережити холод у разі відсутності централізованого опалення.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Захарін, розробник і виробник деревопереробного обладнання, розпочав виготовлення модульної конструкції «Капсула життя» власної конструкції, яка призначена врятувати від наслідків ракетних обстрілів. І одну таку капсулу родина в Київські області вже встановила собі. 

Також мешканці прифронтових міст поділилися досвідом про те, як вижити у висотці, коли зникло все. 

Читайте також:

