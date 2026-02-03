У багатоповерхівці на Русанівці замерзла система опалення (фото)
В одному з житлових будинків на вулиці Ентузіастів батареї вкрилися льодом
У Дніпровському районі Києва сталася надзвичайна ситуація в одному з житлових будинків на житловому масиві Русанівка. За адресою вулиця Ентузіастів, 13, вийшла з ладу система опалення у місцях загального користування. Про це повідомляє «Главком».
Як повідомляють обурені мешканці, батареї у під'їзді просто замерзли та вкрилися льодом. Причиною аварії вважають недбалість комунальників: воду з радіаторів на сходових клітинах мали злити ще до настання сильних морозів, проте цього зроблено не було.
Варто зазначити, що будинок обслуговує керуюча компанія Дніпровського району. Наразі мешканці очікують на приїзд аварійної бригади.
Нагадаємо, уночі 3 лютого ворог завдав ракетного удару по цивільному енергообʼєкту, який забезпечує теплом мешканців Києва. Шмигаль підкреслив, що Росія атакувала українську енергетику свідомо.
Раніше повідомлялося, що станом на 13:00 понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах залишаються без тепла.
Як повідомлялося, сьогодні, 3 лютого 2026 року, в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).
