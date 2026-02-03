У багатоповерхівці на Русанівці замерзла система опалення (фото)

Батарея в будинку тріснула через те, що приміщення було без опалення

В одному з житлових будинків на вулиці Ентузіастів батареї вкрилися льодом

У Дніпровському районі Києва сталася надзвичайна ситуація в одному з житлових будинків на житловому масиві Русанівка. За адресою вулиця Ентузіастів, 13, вийшла з ладу система опалення у місцях загального користування. Про це повідомляє «Главком».

Як повідомляють обурені мешканці, батареї у під'їзді просто замерзли та вкрилися льодом. Причиною аварії вважають недбалість комунальників: воду з радіаторів на сходових клітинах мали злити ще до настання сильних морозів, проте цього зроблено не було.

Батареї у під'їзді замерзли та вкрилися льодом фото: glavcom.ua

Варто зазначити, що будинок обслуговує керуюча компанія Дніпровського району. Наразі мешканці очікують на приїзд аварійної бригади.

Нагадаємо, уночі 3 лютого ворог завдав ракетного удару по цивільному енергообʼєкту, який забезпечує теплом мешканців Києва. Шмигаль підкреслив, що Росія атакувала українську енергетику свідомо.

Раніше повідомлялося, що станом на 13:00 понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах залишаються без тепла.

Як повідомлялося, сьогодні, 3 лютого 2026 року, в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).