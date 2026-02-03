Головна Київ Новини
search button user button menu button

У багатоповерхівці на Русанівці замерзла система опалення (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У багатоповерхівці на Русанівці замерзла система опалення (фото)
Батарея в будинку тріснула через те, що приміщення було без опалення
фото: glavcom.ua

В одному з житлових будинків на вулиці Ентузіастів батареї вкрилися льодом

У Дніпровському районі Києва сталася надзвичайна ситуація в одному з житлових будинків на житловому масиві Русанівка. За адресою вулиця Ентузіастів, 13, вийшла з ладу система опалення у місцях загального користування. Про це повідомляє «Главком».

Як повідомляють обурені мешканці, батареї у під'їзді просто замерзли та вкрилися льодом. Причиною аварії вважають недбалість комунальників: воду з радіаторів на сходових клітинах мали злити ще до настання сильних морозів, проте цього зроблено не було.

У багатоповерхівці на Русанівці замерзла система опалення (фото) фото 1
У багатоповерхівці на Русанівці замерзла система опалення (фото) фото 2
У багатоповерхівці на Русанівці замерзла система опалення (фото) фото 3
Батареї у під'їзді замерзли та вкрилися льодом
Батареї у під'їзді замерзли та вкрилися льодом
фото: glavcom.ua

Варто зазначити, що будинок обслуговує керуюча компанія Дніпровського району. Наразі мешканці очікують на приїзд аварійної бригади.

Нагадаємо, уночі 3 лютого ворог завдав ракетного удару по цивільному енергообʼєкту, який забезпечує теплом мешканців Києва. Шмигаль підкреслив, що Росія атакувала українську енергетику свідомо.

Раніше повідомлялося, що станом на 13:00 понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах залишаються без тепла.

Як повідомлялося, сьогодні, 3 лютого 2026 року, в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Читайте також:

Теги: Київ опалення енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міські служби вийшли на фінішну пряму з підключення житлового сектору
Кількість будинків без тепла у Києві скоротилася до 50 після атаки 9 січня – Кличко
17 сiчня, 09:55
Партнери передали нашій країні силові трансформатори, розподільчі шафи, генератори, освітлювальні щогли тощо
Україна отримала понад 50 тонн енергетичного обладнання
22 сiчня, 19:41
Мер столиці зазначив, що влада міста продовжує  працювати і «робити, все що може»
Енергоколапс у Києві. Кличко поклав вину на Свириденко
15 сiчня, 14:51
Під час патрулювання території парку «Відрадний» муніципали виявили жінку, яка потребувала допомоги
Киянка травмувалася під час катання на санках у парку «Відрадний» (фото)
15 сiчня, 16:28
Львівські комунальники допомагають відновлювати електрику та внутрішньобудинкові мережі у Києві
Садовий відправив своїх комунальників рятувати Київ
21 сiчня, 13:04
У ресторані тепер можна навіть вночі випити гарячого та підзарядити гаджети
Зігрітися та зарядити телефон уночі: відомий ресторан у центрі Києва змінив режим роботи
23 сiчня, 11:56
Зеленський відзначив державною нагородою енергетиків ДТЕК за підтримку енергосистеми
Зеленський відзначив державною нагородою енергетиків ДТЕК за підтримку енергосистеми
28 сiчня, 17:30
Мешканці будинку прогріваюють підвали й технічні поверхи
На Теремках кияни самотужки рятують труби від замерзання (відео)
28 сiчня, 18:08
Зарядні пристрої, телевізори, комп’ютери та іншу техніку не варто залишати під’єднаними до мережі, особливо якщо нікого немає вдома
Як убезпечитись при відключеннях світла? Ексміністр Плачков дав пораду українцям
31 сiчня, 15:15

Новини

У багатоповерхівці на Русанівці замерзла система опалення (фото)
У багатоповерхівці на Русанівці замерзла система опалення (фото)
Масований удар по енергетиці. Шмигаль показав одну з пошкоджених київських ТЕЦ
Масований удар по енергетиці. Шмигаль показав одну з пошкоджених київських ТЕЦ
Масові звірства в Бучі. Офіс генпрокурора повідомив, скільки росіян отримали підозри
Масові звірства в Бучі. Офіс генпрокурора повідомив, скільки росіян отримали підозри
Російський дрон знищив квартиру легендарного українського телепродюсера
Російський дрон знищив квартиру легендарного українського телепродюсера
Блогер на лімузині провокував конфлікти у Києві: як відреагувала поліція
Блогер на лімузині провокував конфлікти у Києві: як відреагувала поліція
Втручання у реєстр військовозобов’язаних: посадовиці ТЦК у Києві повідомлено про підозру
Втручання у реєстр військовозобов’язаних: посадовиці ТЦК у Києві повідомлено про підозру

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua