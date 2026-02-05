Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кличко повідомив, скільки часу займе відновлення Дарницької ТЕЦ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Кличко повідомив, скільки часу займе відновлення Дарницької ТЕЦ
Дарницька ТЕЦ постачала тепло у понад тисячу багатоповерхових будинків
фото: Олексій Кулеба

Столичний енергообʼєкт було уражено 3 лютого

У Києві фахівці дослідили наслідки удару по Дарницькій теплоелектроцентралі під час атаки 3 лютого. На відновлення обладнання та систем знадобиться щонайменше два місяці, за умови відсутності нових обстрілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Зазначається, що Дарницька ТЕЦ постачала тепло більш ніж у 1100 багатоповерхових будинків. Уранці 3 лютого в цих будинках злили воду з систем опалення, щоб запобігти їх замерзанню. За попередніми висновками спеціалістів, об’єкт отримав критичні ушкодження.

Кличко повідомив, скільки часу займе відновлення Дарницької ТЕЦ фото 1
Кличко повідомив, скільки часу займе відновлення Дарницької ТЕЦ фото 2
Пошкоджена Дарницька ТЕЦ
Пошкоджена Дарницька ТЕЦ
фото: Олексій Кулеба

Міська влада оприлюднила перелік будинків, у яких теплопостачання наразі неможливо відновити до ремонту ТЕЦ. У зв’язку з відсутністю тепла місто розгорнуло додаткові пункти обігріву у школах мікрорайонів.

Також відкрито пункти, підключені до мобільних котелень, де можна перебувати цілодобово. У Дарницькому районі таких пунктів наразі п’ять, у Дніпровському – чотири. Окрім цього, ДСНС розгортає ще 36 пунктів обігріву у Дарницькому районі та 27 – у Дніпровському.

Нагадаємо, Дарницька ТЕЦ у Києві тимчасово зупинила роботу через серйозні руйнування, яких зазнала внаслідок масштабного обстрілу Росією енергетичної інфраструктури України в ніч на вівторок, 3 лютого.

Російські війська атакували об’єкт критичної цивільної інфраструктури, яка забезпечувала теплом житлові будинки, лікарні, школи – сотні тисяч киян. Удар був завданий свідомо, в період сильних морозів, коли тепло – питання базового виживання людей.

До слова, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергетиці залишається дуже складною. За його словами, є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися.

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко Київ ТЕЦ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога у Києві тривала 50 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 50 хвилин
13 сiчня, 00:49
Український дипломат зустрів заступника глави британського уряду
Залужний на київському вокзалі зустрів поважного гостя
16 сiчня, 12:43
Київський апеляційний суд розташований у Солом'янському районі Києва
Київський апеляційний суд «замінували» невідомі: триває евакуація працівників
9 сiчня, 14:13
Перша психологічна допомога: фахівці ДСНС та волонтери працюють із постраждалими на місці нічного обстрілу в Києві
Кличко закликав киян ділитися теплом і повідомив, коли опалення повернеться в оселі
9 сiчня, 16:29
Причиною сигналу була загроза застосування безпілотників
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
11 сiчня, 18:11
27-річну керівницю комерційної структури було викрито у серпні минулого року
Схема фіктивного бронювання у Києві: перед судом постане 27-річна керівниця фірми
12 сiчня, 17:07
У столиці там, де технічно не можна зробити світло тьмянішим, включатимуть 50% ліхтарів
Рада оборони Києва вигадала, як економити світло
16 сiчня, 17:21
Підрядник підписав акти про виконання робіт попри те, що їх обсяг і вартість завищені. Окрім того, деякі будівельні роботи взагалі не були виконані
Ремонт укриттів у гуртожитках столичного вишу: підрядник підозрюється у розкраданні 1,2 млн грн
19 сiчня, 17:00
Обладнання було надано громадянином Анголи Бенту Адріану Мендешем
Бізнесмен з Анголи передав Києву та ЗСУ партію генераторів
29 сiчня, 16:22

Новини

Кличко повідомив, скільки часу займе відновлення Дарницької ТЕЦ
Кличко повідомив, скільки часу займе відновлення Дарницької ТЕЦ
У Гостомелі викрито схему розкрадання коштів на відновлення житла
У Гостомелі викрито схему розкрадання коштів на відновлення житла
Київ отримає від ЄС понад 200 генераторів, перша партія вже прибула до столиці
Київ отримає від ЄС понад 200 генераторів, перша партія вже прибула до столиці
Подарунки в обмін на розпусту: столичний підприємець підозрюється у розбещенні неповнолітніх
Подарунки в обмін на розпусту: столичний підприємець підозрюється у розбещенні неповнолітніх
Смерть дитини в Olympic Village: захист обвинуваченого заявив відвід новій групі прокурорів
Смерть дитини в Olympic Village: захист обвинуваченого заявив відвід новій групі прокурорів
Двоє киян через вуличну сварку вбили 49-річного чоловіка: вирок суду
Двоє киян через вуличну сварку вбили 49-річного чоловіка: вирок суду

Новини

Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Сьогодні, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Сьогодні, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua