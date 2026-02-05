Кличко повідомив, скільки часу займе відновлення Дарницької ТЕЦ

Столичний енергообʼєкт було уражено 3 лютого

У Києві фахівці дослідили наслідки удару по Дарницькій теплоелектроцентралі під час атаки 3 лютого. На відновлення обладнання та систем знадобиться щонайменше два місяці, за умови відсутності нових обстрілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Зазначається, що Дарницька ТЕЦ постачала тепло більш ніж у 1100 багатоповерхових будинків. Уранці 3 лютого в цих будинках злили воду з систем опалення, щоб запобігти їх замерзанню. За попередніми висновками спеціалістів, об’єкт отримав критичні ушкодження.

Пошкоджена Дарницька ТЕЦ фото: Олексій Кулеба

Міська влада оприлюднила перелік будинків, у яких теплопостачання наразі неможливо відновити до ремонту ТЕЦ. У зв’язку з відсутністю тепла місто розгорнуло додаткові пункти обігріву у школах мікрорайонів.

Також відкрито пункти, підключені до мобільних котелень, де можна перебувати цілодобово. У Дарницькому районі таких пунктів наразі п’ять, у Дніпровському – чотири. Окрім цього, ДСНС розгортає ще 36 пунктів обігріву у Дарницькому районі та 27 – у Дніпровському.

Нагадаємо, Дарницька ТЕЦ у Києві тимчасово зупинила роботу через серйозні руйнування, яких зазнала внаслідок масштабного обстрілу Росією енергетичної інфраструктури України в ніч на вівторок, 3 лютого.

Російські війська атакували об’єкт критичної цивільної інфраструктури, яка забезпечувала теплом житлові будинки, лікарні, школи – сотні тисяч киян. Удар був завданий свідомо, в період сильних морозів, коли тепло – питання базового виживання людей.

До слова, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергетиці залишається дуже складною. За його словами, є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися.