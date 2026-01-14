Водій, який побив у Києві велосипедиста через зауваження, постане перед судом

Від отриманих ударів чоловік упав на асфальт, вдарився головою та знепритомнів

Водія було госпіталізовано з тяжкими тілесними ушкодженнями, його реабілітація триває досі

Слідчі Подільського управління поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури завершили досудове розслідування стосовно водія автомобіля, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження велосипедисту та залишив непритомного на узбіччі. Фігуранту загрожує покарання – до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Подія сталася у вересні минулого року на вулиці Межигірській у Подільському районі столиці. Правоохоронці з’ясували, що між водієм позашляховика та велосипедистом виник конфлікт через порушення правил зупинки – автомобіль було припарковано безпосередньо на велосипедній смузі і це заблокувало рух двоколісного транспорту.

Після зауваження з боку велосипедиста, водій автііки кинувся на нього з кулаками. Від отриманих ударів чоловік упав на асфальт, вдарився головою та знепритомнів фото: Національна поліція України

Після зауваження з боку велосипедиста, водій відреагував агресивно та завдав потерпілому кілька ударів кулаком у голову та груди. Від отриманих ударів чоловік упав на асфальт, вдарився головою та знепритомнів.

«Надалі обвинувачений, усвідомлюючи, що потерпілий перебуває у небезпечному для життя стані, не викликав медичну допомогу та не вжив жодних заходів для його порятунку. Натомість він відтягнув непритомного велосипедиста на узбіччя дороги й поїхав з місця події», – повідомили у полції.

Зазначається, що внаслідок нападу 40-річного киянина було госпіталізовано з тяжкими тілесними ушкодженнями – закритою черепно-мозкової травмою, переломом скроневої кістки. Його реабілітація триває досі.

Правоохоронці затримали підозрюваного, ним виявився 44-річний підприємець, який проживає на Київщині.

Затримання підозрюваного фото: Національна поліція України

Нині слідчі зібрали достатню доказову базу та скерували до суду обвинувальний акт відносно нападника за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 121– умисне тяжке тілесне ушкодження;

ч. 3 ст. 135 – завідоме залишення без допомоги особи, яка перебувала в небезпечному для життя стані та була позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження, що спричинило тяжкі наслідки.

Максимальна санкція статей передбачає до восьми років позбавлення волі.

