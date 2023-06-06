Зеленський виступить онлайн перед парламентом Швейцарії: деталі

Лідер парламентської групи крайньої правої Швейцарської народної партії Томас Аеші розкритикував рішення дозволити Зеленському виступити

Президент України Володимир Зеленський звернеться до швейцарського парламенту через відеозв'язок у четвер, 15 червня. Про це стало відомо під час засідання парламенту Швейцарії, повідомляє «Європейська правда».

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Про виступ Зеленського оголосив спікер Національної ради (нижньої палати) Швейцарії Мартін Кандінас на початку дебатів, додавши, що дату обрали за погодженням із українською стороною. Тривалість виступу не уточнюється.

Одразу після оголошення лідер парламентської групи крайньої правої Швейцарської народної партії Томас Аеші розкритикував рішення дозволити Зеленському виступити, заявивши, що це можна розцінювати як вплив на дебати щодо постачання зброї та боєприпасів.

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Пізніше він заявив, що більшість членів його фракції на виступі президента України не будуть присутні.

Зазначається, що Зеленський стане першим президентом, який виступить у швейцарському парламенті через відеозв’язок.

З 1970 року в законодавчому органі країни виступили 28 запрошених спікерів. Серед них були президенти країн і представники міжнародних організацій, а також міністр закордонних справ і голова сенату.

Нагадаємо, парламент Швейцарії відхилив пропозицію дозволити реекспорт озброєння швейцарського виробництва в Україну.