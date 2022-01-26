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    Знайдено унікальний медальйон із портретом Богдана Хмельницького (фото)

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    До Ермітажу медальйон&nbsp;потрапив з приватної колекції у 1958 році - Знайдено унікальний медальйон із портретом Богдана Хмельницького (фото)
    До Ермітажу медальйон потрапив з приватної колекції у 1958 році
    фото: Facebook/Тарас Чухліб

    Медальйон датується кінцем 1700-х років – початком 1800-х років

    Дослідники Інституту козацтва в фондах Ермітажу віднайшли невідомий досі мініатюрний медальйон з унікальним портретом гетьмана Богдана Хмельницького роботи невідомого художника. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів доктор історичних наук Тарас Чухліб.

    Нашийний медальйон датується кінцем 1700-х років – початком 1800-х років. До Ермітажу потрапив з приватної колекції у 1958 році.

    «Кістка, акварель, лак, метал, скло в рамці. Розмір 11х7,5 мм (рамка з кільцем); 5,5х4,5 мм (овал)», – написав Тарас Чухліб.

    фото: Facebook/Тарас Чухліб

    фото: Facebook/Тарас Чухліб

    Нагадаємо, під Хмельницьким під час масштабних археологічних розкопок у місті Полонне дослідники виявили велику кількість артефактів, фрагментів посуду, знаряддя праці, стародавні могильники. Знахідки відносяться і до епохи бронзи, і ранньослов'янського часу, і до княжого періоду – охоплюють тисячоліття.

    Як повідомлялося, на Хмельниччині археологи знайшли стародавню шахову фігуру та невідомі руїни замку.

    Теги: історія Франція мистецтво час
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    Знайдено унікальний медальйон із портретом Богдана Хмельницького (фото)