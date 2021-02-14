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    Суспільство

    В Карпатах за допомогою авіації шукають заблукалого туриста

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    В Карпатах за допомогою авіації шукають заблукалого туриста - В Карпатах за допомогою авіації шукають заблукалого туриста
    В Карпатах за допомогою авіації шукають заблукалого туриста

    В цілому за добу заблукали в Карпатах 12 туристів і залишилося знайти останнього

    У Карпатах групи рятувальників шукають заблукалого туриста. Він пропав в районі гори Гемба.

    Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

    Раніше в неділю, 14 лютого, рятувальникам вдалося знайти одного з туристів, що заблукали. Його знайшли в районі гори Магура-Жиде. Його стан задовільний.

    Пошуки ж залишився туриста продовжилися на вертольоті Мі-8. Але до вечора вертоліт повернувся до Івано-Франківська через погіршення погодних умов в Карпатах.

    Відомо, що в цілому за добу заблукали в Карпатах 12 туристів і залишилося знайти останнього.

    Раніше рятувальники Рахівщини знайшли заблукалого туриста з Дніпра.

    Теги: туризм вертоліт Карпати (гори)
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