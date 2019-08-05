В Одесі не рекомендують купатися на всіх пляжах



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Державна екологічна інспекція Кримсько -Чорноморського округу проаналізувала відібрані проби морської води на пляжах Одеси

В акваторію потрапила велика кількість поверхневих вод - місцева влада

В Одесі місцева влада рекомендує утриматися від купання на всіх міських пляжах. Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

Зазначається, що причиною такої рекомендації є те, що в акваторію потрапила велика кількість поверхневих вод.

«У зв’язку з сильними зливовими опадами, що пройшли 3-4 серпня 2019 року в місті Одесі, велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію пляжів міста. Керуючись статями 7,18 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», з метою недопущення погіршення епідситуації в оздоровчий період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом. Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує населенню тимчасово утриматись від морського водокористування на пляжах міста», - йдеться у повідомленні.

В Одесі приблизно з 11.00 суботи до другої половини дня у неділю (3-4 серпня) випала двомісячна норма опадів.

Нагадаємо, Державна екологічна інспекція Кримсько -Чорноморського округу проаналізувала відібрані проби морської води на пляжах Одеси.