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    Суспільство

    В Одесі не рекомендують купатися на всіх пляжах

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    Державна екологічна інспекція Кримсько -Чорноморського округу проаналізувала відібрані проби морської води на пляжах Одеси - В Одесі не рекомендують купатися на всіх пляжах
    Державна екологічна інспекція Кримсько -Чорноморського округу проаналізувала відібрані проби морської води на пляжах Одеси

    В акваторію потрапила велика кількість поверхневих вод - місцева влада

    В Одесі місцева влада рекомендує утриматися від купання на всіх міських пляжах. Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

    Зазначається, що причиною такої рекомендації є те, що в акваторію потрапила велика кількість поверхневих вод.

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    «У зв’язку з сильними зливовими опадами, що пройшли 3-4 серпня 2019 року в місті Одесі, велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію пляжів міста. Керуючись статями 7,18 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», з метою недопущення погіршення епідситуації в оздоровчий період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом. Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує населенню тимчасово утриматись від морського водокористування на пляжах міста», - йдеться у повідомленні.

    В Одесі приблизно з 11.00 суботи до другої половини дня у неділю (3-4 серпня) випала двомісячна норма опадів.

    Нагадаємо, Державна екологічна інспекція Кримсько -Чорноморського округу проаналізувала відібрані проби морської води на пляжах Одеси.

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