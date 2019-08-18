В окупованому Донецьку на прохання Московської церкви встановлять пам'ятник Миколі II Кривавому



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Встановлення пам'ятника ініціював протоієрей Свято-Володимирського храму Московської церкви в Україні Віктор Педченко

Скульптуру планують встановити у Куйбишівському районі окупованого міста наприкінці серпня - на початку вересня

В окупованому Донецьку на прохання Московської церкви планують встановити скульптурне зображення на честь Миколи II Кривавого, або, як ще його називали, Миколи «Палкіна», що вважається «святим» у нинішній Російській церкві

Про це повідомляють Новости Донбасса.

Зазначається, що пам’ятником займатиметься представництво московського православного фонду «Відродження».

Скульптуру планують встановити у Куйбишівському районі окупованого міста наприкінці серпня - на початку вересня на території недобудованого храму на честь Святих царствених мучеників в селищі Гірник.

За словами засновника фонду Михайла Бліннікова, з проханням про встановлення бюсту до нього звернувся протоієрей Свято-Володимирського храму Московської церкви в Україні Віктор Педченко.

Пам'ятник встановлять спільно з проектом «Алея російської слави». В інформації на сайті «Алеї російської слави» наводяться слова автора проекту, скульптора Михайла Мердюкова, який заявляє про готовність безкоштовно встановлювати на території РФ та інших держав бюсти громадян, що прославили Росію.

Перед цим люди Бліннікова вже встановили в Донецьку пам'ятник святителю Луці (Войно-Ясенецькому), а також статуї Сергія Радонезького і цесаревича Олексія, сина Миколи II.

Як наголошує Блінніков, встановленню пам'ятників «святим російської церкви» сприяв митрополит Донецький і Маріупольський Московської церкви в Україні Іларіон.

Нагадаємо, бюсти Миколи II окупантами встановлено у Сімферополі та в Євпаторії.