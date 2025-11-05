В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи (відео)
Цілями атаки стали склади боєприпасів
Увечері, 5 листопада, в тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».
За інформацією місцевих медіа та очевидців, близько 20:30 на території Донецька почали працювати російські системи протиповітряної оборони. Незабаром у мережі з'явилися кадри сильної детонації, а місцеві жителі пов'язують вибух з районом колишнього міжнародного аеропорту та селища Спартак.
Ймовірно, що цілями атаки стали склади боєприпасів та дронів-камікадзе типу Shahed, які, за даними аналітиків, зберігалися на території аеропорту.
💥Потужні прильоти у тимчасово окупованому Донецьку pic.twitter.com/9XA2zsJr3O— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 5, 2025
До слова, у ніч на 17 жовтня тимчасово окупований Донецьк атакували безпілотники.
