В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи (відео)

Іванна Гончар
Іванна Гончар
фото: місцеві пабліки

Цілями атаки стали склади боєприпасів

Увечері, 5 листопада, в тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

За інформацією місцевих медіа та очевидців, близько 20:30 на території Донецька почали працювати російські системи протиповітряної оборони. Незабаром у мережі з'явилися кадри сильної детонації, а місцеві жителі пов'язують вибух з районом колишнього міжнародного аеропорту та селища Спартак.

Ймовірно, що цілями атаки стали склади боєприпасів та дронів-камікадзе типу Shahed, які, за даними аналітиків, зберігалися на території аеропорту.

До слова, у ніч на 17 жовтня тимчасово окупований Донецьк атакували безпілотники.

