У РФ у Тулі пролунали вибухи

Одни із місцевих мешканців розповів, що вибухи були дуже сильні – весь будинок «ходором ходив»

У ніч на 1 листопада в російській Тулі пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал Exilenova+ та місцеві пабліки.

Тривогу через загрозу дронів у місті оголосили близько 22:50. Пізніше окупаційні ресурси заявили про нібито збиття безпілотників, а мешканців закликали відійти від вікон.

У соцмережах поширили відео, на якому місцевий житель із нецензурними висловами розповідає, що його будинок «ходором ходив» від вибухів, а один із дронів «пролетів буквально над головою». На кадрах також видно, як на вулицях міста спрацьовують сигналізації автівок після чергового гучного вибуху.

За повідомленнями очевидців, атаки продовжилися і після опівночі – безпілотники зафіксували у небі над Тулою приблизно о 01:48 за місцевим часом (00:48 за Києвом).

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня було атаковано Орловську ТЕЦ у місті Орел у Росії. Основне призначення ТЕЦ полягає у виробництві електричної та теплової енергії для потреб міста Орла та прилеглих районів. Також у Володимирській області було атаковано підстанцію.

Крім того, в Астраханській області РФ на території полігону «Капустин Яр» у ніч з 8 на 9 липня 2024 року було знищено балістичну ракету комплексу «Орєшнік». Спільну операцію провели Головне управління розвідки, Служба безпеки та Служба зовнішньої розвідки.

До слова, вчора, 30 жовтня, російські загарбники вчергове атакували енергетичну інфраструктуру. Під удар потрапила Словʼянська ТЕС.

Раніше The Economist писав, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України набирають нових масштабів. Кремль активно використовує дешеві дрони Shahed та ракети для завдання точкових ударів по електричних мережах країни. З приходом зими Росія прагне зруйнувати ключові елементи енергетичної системи, сподіваючись зробити великі частини України непридатними для життя,