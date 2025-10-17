Головна Країна Події в Україні
Окупований Донецьк атакували безпілотники

Окупований Донецьк атакували безпілотники
В окупованому Донецьку пролунали вибухи
фото: соціальні мережі

Ймовірно, є влучання у склад боєприпасів росіян

У ніч на 17 жовтня тимчасово окупований Донецьк атакували безпілотники. про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Як відомо, в окупованому Донецьку пролунали вибухи через атаку БпЛА, виникла пожежа. За попередньою інформацією, є влучання у склад боєприпасів російської армії. 

Нагадаємо, увечері 11 жовтня у тимчасово окупованому Донецьку було зафіксовано серію вибухів. Як повідомляють місцеві телеграм-канали та очевидці, після гучних звуків почалася масштабна пожежа в районі гіпермаркету «Сігма», що розташований на місці колишнього «Ашану».

Очевидці розповідають, що над містом пролетіли щонайменше чотири дрони. Чутно було звуки роботи ППО, а потім – потужний вибух і детонація. Після цього спалахнула пожежа в будівлі гіпермаркету. Вогонь швидко поширився і перекинувся на прилеглу лісосмугу.

Крім того, у ніч на 11 вересня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Російські пропагандистські та місцеві телеграм-канали пишуть, що у Донецьку пролунали сильні вибухи, після яких у центральних районах виникли проблеми з електропостачанням.

Також 8 вересня в тимчасово окупованому Донецьку крилатими ракетами було уражено колишній завод «Топаз». Повідомляється, що територію промзони «Топазу» російська окупаційна армія неодноразово використовувала як базу для військової техніки та особового складу.

Крім того, було влучання у командний пункт 41-ї загальновійськової армії та командний пункт 20 гвардійської мотострілкової дивізії. 

вибух Донецьк окуповані території

