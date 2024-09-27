В РНБО заявили, що TikTok несе більше загроз ніж Telegram

Соцмережа може нести велику небезпеку, особливо для неповнолітніх

Заступниця керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України Аліна Алєксєєва висловила стурбованість щодо загроз, які поширює соціальна платформа TikTok. За її словами, ця соцмережа може нести більшу небезпеку, ніж популярний месенджер Telegram. Її слова передає ЦПД.

Як зазначила заступниця керівника ЦПД, TikTok створює більше загроз, ніж Telegram. Це пов'язано з тим, що платформа активно використовується для поширення російської пропаганди, особливо серед молоді. Алгоритми TikTok сприяють вірусному поширенню дезінформації, роблячи її швидкодоступною для великих аудиторій.

Вона також наголосила, що контент на TikTok часто неконтрольований і через свою популярність серед молодих людей стає потужним інструментом впливу на свідомість та формування громадської думки.

«Telegram має певні обмеження у форматі інформаційного обміну, але TikTok завдяки своїм алгоритмам може в рази швидше просувати пропагандистський контент. Це створює серйозні виклики для інформаційної безпеки України», – додала Алєксєєва.

Висловлюючи занепокоєння через поширення неправдивої інформації, Алєксєєва підкреслила, що урядові організації та громадянське суспільство повинні звернути особливу увагу на цю платформу та вживати активних заходів для протидії дезінформації.

Нагадаємо, соціальна мережа коротких відео TikTok заблокувала понад 40 акаунтів, пов'язаних з російськими державними медіа, включаючи Sputnik та RT International. Це сталося після того, як США запровадили нові санкції проти цих медіа за поширення дезінформації.

До слова, навесні президент США Джо Байден підписав закон, який забороняє TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть свою частку.

Пізніше стало відомо, що соціальну мережу TikTok може бути заблоковано на території Євросоюзу. Таке попередження зробила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.